النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2439) الاربعاء 18/1/2023
أخبار فلسطينية
حماس: الاحتلال لن يرى جنوده إلا بصفقة تبادل مشرفة.. وإسرائيل تكشف أبرز أسماء الأسرى على قائمة المقاومة
القانوع يؤكد عقب اشباكات نابلس: رجال المقاومة الأبطال لن تنكسر لهم إرادة
المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التي لا تتوقف
رئيس فلسطين: نثمن عاليا موقف الأشقاء في مصر والأردن الداعم لمواقفنا
القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهود حل الدولتين
أخبار إسرائيلية
«بن غفيـر».. رقم الرعب فى معادلة حكومة «نيتانياهو» الجديدة
ما الذي قاله اقتحام بن غفير الاستفزازي للمسجد الأقصى
نتنياهو: فيديو حماس يؤكد ما كنا نعرفه طوال الوقت أنه حي
»آلاف الطلبة الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
»الشرطة الإسرائيلية تستعد لمنع الاحتفالات بالتحرر المرتقب للأسير ماهر...
اخبار دولية
مجلس الأمن يناقش الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني اليوم
أكثر من 90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
نيويورك تايمز: البنتاغون يزود أوكرانيا بذخائر من (إسرائيل)
السفير الصيني: القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
نيويورك تايمز: هل ستُبنى السفارة الأمريكية في القدس على أرض فلسطينية مصادرة؟
أخبار عربية
تونس: وزير التعليم يطالب بدعم وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية
السفير الأردني بالقاهرة يؤكد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لبلاده ومصر
نواب أردنيون: القمة «المصرية الأردنية الفلسطينية» بالقاهرة رسالة للعالم بضرورة التحرك لإنقاذ السلام بالمنطقة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد ملازم في الشرطة الفلسطينية في الخليل بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار
سلطات الاحتلال تخضع ماهر يونس للتحقيق قبل يومين من إطلاق سراحه.. وأسرى فتح يعلنون “الاستنفار العام”
الإعلام الإسرائيلي يحرض على الفلسطينيين ويتهم الأسرى بـ”الإرهاب”
إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بـ”دفع الثمن” عقب بيان الإدانة الأخير في الأمم المتحدة
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
مجلس الأمن يناقش الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني اليوم
«حماس» تناور إسرائيل في صفقة الأسرى
الاهرام المصرية
إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الشروق المصرية
أكثر من 90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الفلسطينيون يتصدون لجيش الاحتلال لدى تأمينه اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس
الوطني الفلسطيني يرحب بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
سفير الأردن بمصر: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت لحم
الغد الأردنية
ملف “تبادل الأسرى” بين حماس والاحتلال متعثر ولا انفراج قريبا
فلسطين ترد على منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول الأقصى
منظمة أردنية تحمي أراضي فلسطينية مهددة بالمصادرة
استشهاد شرطي فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار
الشرق القطرية
" الأردن.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي بعد منع دخول السفير الأردني للأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عرين الأسود تعلن تصدّيها لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس
الاحتلال يضغط على الأسير ماهر يونس وعائلته قبيل الافراج عنه
هيئة مقدسية: تصاعد أعمال المقـاومة بالضفة يستنزف الاحتلال
الأسير جاد الريماوي يعانق الحرية بعد 8 سنوات في سجون الاحتلال
ماذا نشرت مجموعات عرين الأسود قبل قليل؟
"حشد": 2022 الأسوأ على مستوى انتهاك الاحتلال حقوق الشعب الفلسطيني
الأسير المريض عبد الباسط معطان يواجه تدهورًا على وضعه الصحي
القدس المحلية
إصابات واعتقال فتى بعد الاعتداء عليه بمواجهات مع الاحتلال في نابلس
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم
في رسالة من سجنه.. ماهر يونس: أنتظر حريتي بكل ألم وحزن لأني سأترك خلفي رفاقي الأسرى
الاحتلال يغرم مواطناً من الأغوار للإفراج عن جراره الزراعي
نادي الأسير": الاحتلال ينفذ تهديدات على الأسير ماهر يونس وعائلته
أسرى حماس" يؤكدون وقوفهم خلف المقاومة في الضغط على الاحتلال
هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تغلق كافة أقسام حركة "فتح"
هدم منزل واستيلاء على أراضي في القدس والأغوار
الحياة الجديدة
البيان الختامي للقمة الثلاثية يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
استطلاع: 40 بالمئة من الأميركيين يعتقدون ان اسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة النازيين
السفير منصور يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في وادي الربابة بسلوان
الرئيس يغادر مصر عقب مشاركته في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية
الاحتلال يقرر الافراج عن طفلين من العيسوية بشروط
عميد الأسرى ماهر يونس: تحية لكل من قال أنا فلسطيني حر
"فلسطين النيابية": اعتراض السفير المجالي لدى دخوله "الأقصى" استفزاز سافر
جريدة الأيام
جنود الاحتلال يعدمون طفلاً بالرصاص خلال اقتحام في الفجر لمخيم الدهيشة
»مواجهات في مناطق عدّة والاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في حزما
»لجنة للاحتلال تناقش غداً توسيع مستوطنة "نوف تسيون" على أراضي بلدة جبل...
»إضافة شيكل لفواتير مشتركي خدمات الاتصال دعماً للقدس
»فيديو لأسير إسرائيلي لدى "حماس" يوجه تساؤلاً إلى حكومته: إلى متى؟
»إسرائيل: تنصيب رئيس جديد للأركان في ظل الخلاف حول دور سموتريتش
وكالة صفا
"عرين الأسود" تشتبك مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
منصور يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين
مجلس الأوقاف بالقدس يدين ملاحقة السفير الأردني بالأقصى
الاحتلال يبعد متضامنة إيطالية بعد اعتقالها من مخيم الدهيشة
الاحتلال يقتحم تجمعي "المجاز" و"خلة الضبع" بمسافر يطا
بالفيديو وسط مواجهات عنيفة.. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بحماية مشددة
توتر بسجن النقب والاحتلال يُغلق كافة الأقسام
فصائل المقاومة تؤكد على ضرورة التوحد لمواجهة حكومة الاحتلال
الأسير ماهر يونس في رسالة عشيّة تحرّره.. "سأولد من جديد"
بالصور الشهيد أحمد أبو جنيد.. الصحفي الذي آثر البندقية على الكاميرا
"سنكون الأوفياء لوصيته بمواصلة المقاومة".. الفصائل تنعى الشهيد أبو دية
مجلس الأمن يناقش غدًا القضية الفلسطينية والحالة بالشرق الأوسط
وكالة الرأي الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من القدس والخليل
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
وزارة الأسرى: الاحتلال يحاول القضاء على فرحة الإفراج عن الأسير ماهر يونس
المرور: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة
إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
عميد الأسرى قُبيل تحرره: سأولد من جديد ومتشوق للقائكم
هيئة أسرى "حماس" تشيد بجهود المقاومة لتحرير الأسرى
الاحتلال يقتحم سجن "النقب" ويعتدي على الأسرى
وكالة فلسطين اليوم
صحيفة : اتصالات مصرية بحماس للعودة لصفقة تبادل الأسرى على مرحلتين
بالأسماء: حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة
مهجة القدس: الأسير المجاهد أحمد بسيسي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال
الاحتلال يمعن في انتهاكاته بحق عائلة عطون المقدسية
تغريم مواطن مايقارب 7 آلاف شيكل مقابل تحرير جراره الزراعي بالأغوار
وكالة سما الإخبارية
السفير الأمريكي : ما زلنا نؤيد حل الدولتين وسنعمل مع نتنياهو
صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا
يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة
الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"
إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس (فيديو)
القواسمي لقيادات من الجالية الفلسطينية بأميركا: وحدتكم أساس نجاحكم في خدمة قضيتكم
إصابات مواجهات مع الاحتلال بالخضر جنوب بيت لحم
المغرب و"إسرائيل" يتفقان على توسيع تعاونهما العسكري
جيش الاحتلال يعلن اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا
الاحتلال يغرم مواطنا من الأغوار 7 آلاف شيقل مقابل الإفراج عن جراره الزراعي
فصائل المقاومة تدعو للعمل الموحد والعاجل لمواجهة حكومة الاحتلال
"فلسطين النيابية": اعتراض السفير المجالي لدى دخوله "الأقصى" استفزاز سافر
موقع عرب 48
بعد فيديو منغيستو: وساطة مصرية لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى
الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي
الاحتلال يغلق أقسام أسرى في سجن النقب
وكالة وفا
الأول عربيا ومحليا: اعتماد برنامج ماجستير "ال ...
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس
الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في وادي الربابة ب ...
الكنيسة الأرمنية في فلسطين تبدأ اليوم احتفالا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 كانون ثاني (يناير)
- 1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.
- 1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.
- 1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.
- 1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
- 1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.
- 1948م سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة قرية منصورة الخيط في صفد، تنفيذا للاستراتيجية الصهيونية في احتلال المواقع المفصلية، حيث قامت مجموعات من عصابة الهاغاناه بالهجوم الوحشي على القرية المذكورة، وارتكبت مجزرة وحشية فيها لتهجير سكانها، وذلك نظرا لموقعها المفصلي الاستراتيجي القريب من صفد ونهر الأردن وطريق صفد- طبريا وبحيرة الحولة وسورية، وقد اعترف المؤرخ الصهيوني بني موريس بالمذبحة.