النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2439) الاربعاء 18/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

حماس: الاحتلال لن يرى جنوده إلا بصفقة تبادل مشرفة.. وإسرائيل تكشف أبرز أسماء الأسرى على قائمة المقاومة

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التي لا تتوقف

رئيس فلسطين: نثمن عاليا موقف الأشقاء في مصر والأردن الداعم لمواقفنا

القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهود حل الدولتين

أخبار إسرائيلية

»آلاف الطلبة الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

»الشرطة الإسرائيلية تستعد لمنع الاحتفالات بالتحرر المرتقب للأسير ماهر...

اخبار دولية

أكثر من 90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

السفير الصيني: القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

نيويورك تايمز: هل ستُبنى السفارة الأمريكية في القدس على أرض فلسطينية مصادرة؟

أخبار عربية

نواب أردنيون: القمة «المصرية الأردنية الفلسطينية» بالقاهرة رسالة للعالم بضرورة التحرك لإنقاذ السلام بالمنطقة

استشهاد ملازم في الشرطة الفلسطينية في الخليل بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار

سلطات الاحتلال تخضع ماهر يونس للتحقيق قبل يومين من إطلاق سراحه.. وأسرى فتح يعلنون “الاستنفار العام”

الإعلام الإسرائيلي يحرض على الفلسطينيين ويتهم الأسرى بـ”الإرهاب”

إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بـ”دفع الثمن” عقب بيان الإدانة الأخير في الأمم المتحدة

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

«حماس» تناور إسرائيل في صفقة الأسرى

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

أكثر من 90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الفلسطينيون يتصدون لجيش الاحتلال لدى تأمينه اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس

الوطني الفلسطيني يرحب بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

سفير الأردن بمصر: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت لحم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" الأردن.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي بعد منع دخول السفير الأردني للأقصى

الاحتلال يغرم مواطناً من الأغوار للإفراج عن جراره الزراعي

نادي الأسير": الاحتلال ينفذ تهديدات على الأسير ماهر يونس وعائلته

أسرى حماس" يؤكدون وقوفهم خلف المقاومة في الضغط على الاحتلال

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تغلق كافة أقسام حركة "فتح"

هدم منزل واستيلاء على أراضي في القدس والأغوار

الحياة الجديدة

البيان الختامي للقمة الثلاثية يؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

استطلاع: 40 بالمئة من الأميركيين يعتقدون ان اسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة النازيين

السفير منصور يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في وادي الربابة بسلوان

الرئيس يغادر مصر عقب مشاركته في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

الاحتلال يقرر الافراج عن طفلين من العيسوية بشروط

عميد الأسرى ماهر يونس: تحية لكل من قال أنا فلسطيني حر

"فلسطين النيابية": اعتراض السفير المجالي لدى دخوله "الأقصى" استفزاز سافر

جريدة الأيام

جنود الاحتلال يعدمون طفلاً بالرصاص خلال اقتحام في الفجر لمخيم الدهيشة

»مواجهات في مناطق عدّة والاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في حزما

»لجنة للاحتلال تناقش غداً توسيع مستوطنة "نوف تسيون" على أراضي بلدة جبل...

»إضافة شيكل لفواتير مشتركي خدمات الاتصال دعماً للقدس

»فيديو لأسير إسرائيلي لدى "حماس" يوجه تساؤلاً إلى حكومته: إلى متى؟

»إسرائيل: تنصيب رئيس جديد للأركان في ظل الخلاف حول دور سموتريتش

وكالة سما الإخبارية

السفير الأمريكي : ما زلنا نؤيد حل الدولتين وسنعمل مع نتنياهو

صحيفة تكشف عن عرض مصري لاستئناف المفاوضات.. حماس: هذه شروطنا

يديعوت: مستوطنو الغلاف لديهم 15 ثانية فقط للهروب من صواريخ غزة

الأسير لدى القسام يعمّق الخلافات في "إسرائيل"

وسط اشتباكات مسلحة

القواسمي لقيادات من الجالية الفلسطينية بأميركا: وحدتكم أساس نجاحكم في خدمة قضيتكم

موقع عرب 48

بعد فيديو منغيستو: وساطة مصرية لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى

الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

الاحتلال يغلق أقسام أسرى في سجن النقب

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

18 كانون ثاني (يناير)

1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.

1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.

1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.

1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.