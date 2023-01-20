خدمات رفح يتغلب على خدمات دير البلح بدوري جوال السلوي

حقق فريق خدمات رفح فوزا هاما (62_49) على منافسه خدمات دير البلح، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري جوال 2022_2023 لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الخميس، بصالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

وسيطر خدمات رفح على معظم نتائج أرباع المباراة فجاءت على النحو التالي:

انطلقت المباراة بتسجيل متعادل في النقاط، فبادر خدمات الدير بالتسجيل عن طريق وسيم عقيلان وعمر المسلمي، فجاء الرد لخدمات رفح عن طريق محمد الهمص وأحمد عبد الرحمن حتى وصلت النتيجة 6_6 في منتصف الربع، قبل أن ينتفض أحمد عبد الرحمن مسجلا 7 نقاط لرفح منها ثلاثية، وثلاثية أخرى لمحمد الهمص، لينتهي الربع 18_11 لرفح.

وفي الربع الثاني دخل دير البلح في أجواء المباراة بشكل مختلف، وكان الأفضل دفاعا وهجوما، فسجل عمر المسلمي 4 نقاط، و4 أخرى لشفيق البحيصي، وثلاثية لمهند البحيصي، فيما سجل لرفح محمد الهمص 5 نقاط منها ثلاثية، وثلاثية لأحمد عبد الرحمن، لينتهي الربع 15_13 لدير البلح، وبنتيجة إجمالية 31_26 لرفح.

وفي الربع الثالث استعاد خدمات رفح تركيزه بالضغط على حامل الكرة وتسجيل النقاط بشكل أفضل، فسجل 3 رميات ثلاثية عن طريق محمد الهمص ومحمود أبو شعر وأحمد صلاح، وثنائيتين لأحمد الحمايدة، فيما سجل للدير حسن الطهراوي 6 نقاط، و3 نقاط ليوسف الحيلة، ونقطتين لعمر المسلمي من تحت السلة، لينتهي الربع 19_13 لرفح.

وفي الربع الرابع حاول لاعبو الدير تقليص الفارق فسجل ثنائية كلا من عمر المسلمي ووسيم عقيلان وشفيق البحيصي وثلاثية لعبد الفتاح زيادة، لكن تألق أحمد عبد الرحمن بتسجيله 7 نقاط منها ثلاثية، وثنائية لكلا من أحمد صلاح وأحمد ابو سعود، أعطى الأفضلية لرفح بنتيجة 12_10، وبنتيجة إجمالية 62_49 لخدمات رفح.

ورفع خدمات رفح رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني، وبات خدمات دير البلح رابعا مؤقتا برصيد 4 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي باسل كرون، أحمد القاضي، موسى غنام، محمد الصلاحات مسجل، أحمد شحادة ميقاتي مباراة، مؤمن الجربة ميقاتي 24 ثانية.