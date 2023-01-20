صعود السلام لدوري الدرجة الثانية في "غزة والشمال"

صعد فريق السلام لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم في قطاع غزة، بعد فوزه مساء الخميس على جاره اتحاد جباليا بهدفين نظيفين مساء الخميس في ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة، لحساب منافسات الأسبوع السابع، والأخير من دوري الدرجة الثالثة في فرع "غزة والشمال".

وسجل هدفي السلام محمود الطلالقة في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وقصي العثامنة بالدقيقة 12، وشهدت المباراة طرد لاعب اتحاد جباليا في الدقيقة 45 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ورفعت نتيجة المباراة رصيد السلام إلى 14 نقطة في المركز، والصدارة، ليتأكد صعوده للدرجة الثانية، وتجمد رصيد اتحاد جباليا عند 5 نقاط بالمركز السابع، والأخير، ليتأكد هبوطه، وتجميده من اللعب في الدرجة الثالثة الموسم القادم.

بدوره، فاز الشمس على فلسطين بثلاثية لهدف في ملعب فلسطين بمدينة غزة، وأحرز ثلاثية الشمس الحكم الخالدي، وأحمد مقداد، وعمار الغف بالدقائق الخامسة، و12، و86 على التوالي، فيما سجل هدف فلسطين الوحيد أسامة النجار عند الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشمس إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة أمام المشتل، وتوقف رصيد فلسطين عند 8 نقاط بالمركز الرابع، وبفارق الأهداف أمام شباب الزيتون.

وتفوق المشتل على شباب الزيتون بثلاثية مقابل هدفين في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ودون ثلاثية المشتل محمد صالح "هدفان" عند الدقيقتين الرابعة، و24 من ركلة جزاء، ولؤي أبو العيش في الدقيقة 92، بينما سجل هدفي شباب الزيتون عماد أبو مراحيل بالدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء، و45 على الترتيب، وشهدت المباراة إهدار يوسف غبن من المشتل ركلة جزاء، حيث تصدى لها الحارس أيمن الشاويش ببراعة.

وبعد الفوز، وصل رصيد المشتل إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما جمدت الخسارة رصيد شباب الزيتون عند 8 نقاط بالمركز الخامس.

وبذلك، ينتهي الموسم في الدرجة الثالثة بفرع "غزة والشمال" بصعود السلام للدرجة الثانية، وتجميد اتحاد جباليا في النسخة القادمة من المسابقة.