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ريال مدريد يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا بريمونتادا رائعة على فياريال

20 كانون ثاني / يناير 2023 07:04

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نجح ريال مدريد، فى التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق فياريال، بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "لاسيراميكا" معقل "الغواصات الصفراء"، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الجاري 2022-2023.

تفوق فياريال، بهدفين نظيفين، فى الشوط الأول، عن طريق كل من إيتيان كابوي وسامويل شوكويزي، فى الدقيقتين 4 و42 من زمن اللقاء. 

 ولكن فى الشوط الثاني نجح ريال مدريد فى العودة بالنتيجة وسجل ثلاثية عن طريق فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ودانى سيبايوس فى الدقائق 57، 69 و86 من زمن اللقاء. 
 وخاض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: كورتوا. 

الدفاع: ميليتاو، ناتشو، روديجر وميندي. 

الوسط: كروس، فالفيردي وكامافينجا. 

الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور ورودريجو. 

وتأهل فريق ريال مدريد إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز على نظيره كاسيرينيو، أحد أندية الدرجة الرابعة، بنتيجة 1-0 ، على ملعب "الأمير فيليب"، فى دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد خسر لقب كأس السوبر الإسباني، أمام نظيره فريق برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد "الملك فهد الدولي"، فى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ونجح الفريق الملكى، فى الثأر من الهزيمة التي تلقاها مؤخرا أمام مضيفه فريق فياريال، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات الصفراء، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الاسباني لموسم 2022-23.

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