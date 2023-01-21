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تطوير شريط ذكى يكتشف مرض الزهايمر في 6 دقائق

21 كانون ثاني / يناير 2023 09:08

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صمم باحثون في جامعة سوانسي في المملكة المتحدة شريط ذكى يكتشف مرض الزهايمر في غضون ست دقائق فقط من خلال الكشف عن المؤشرات الحيوية للمرض في جلد المريض، وذلك باستخدام إبر مجهرية تكسر حاجز الجلد بما يكفي لمراقبة المواد الكيميائية والقيام بذلك بطريقة غير دموية.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يراقب الشريط ذاتي الإدارة الجلد باستمرار ويرسل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متصل، مما يسمح للطبيب برؤية النتائج وإخطار المرضى إذا لزم الأمر.
يعاني أكثر من ستة ملايين أمريكي من جميع الأعمار من مرض الزهايمر، وبينما لا يوجد علاج للمرض العصبي، فإن التشخيص المبكر يوفر للأفراد فرصة أفضل للاستفادة من العلاج.
تم تطوير التصحيح من جانب الدكتور سانجيف شارما، الذي أنشأ أول شريط ذكي لـ COVID-19 في العالم يوفر اللقاح ويراقب كيفية استجابة الجسم له.قال شارما: "الجلد هو أكبر عضو في الجسم، يحتوي على عناصر قوى الأمن الداخلي أكثر من الحجم الكلي للدم".
 
وهذا السائل عبارة عن ترشيح فائق للدم ويحمل المؤشرات الحيوية التي تكمل السوائل الحيوية الأخرى مثل العرق واللعاب والبول، ويمكن أخذ عينات منه بأدنى حد من التدخل الجراحي واستخدامه إما للاختبار في نقطة الرعاية أو في الوقت الفعلي باستخدام أجهزة إبرة مجهرية.
 
صُممت مجموعة الإبر المجهرية بأجهزة استشعار عبر الجلد تكشف عن السيتوكين المنبه للالتهابات IL-6، وتعد العمليات الالتهابية العصبية هي سمة مركزية لمرض الزهايمر (AD) حيث يتم تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.
 
يوجد IL-6 في السائل الخلالي الجلدي (ISF) مع السيتوكينات الأخرى وهو مرتبط بالعديد من الحالات السريرية، بما في ذلك الأمراض التنكسية العصبية والالتهاب الرئوي المميت من SARSCoV 2.
قال شارما: "لقد تمكنا من اكتشاف IL-6 بتركيزات منخفضة تصل إلى 1 بيكوجرام / مل في ISF للجلد، مما يشير إلى فائدته في نقطة الرعاية الروتينية، والقياسات غير الدموية".
وأوضح أن الأجهزة قابلة للتطوير، والمستشعر الناتج له وقت قياس قصير ودقة عالية وحد كشف منخفض، كما يعمل العلماء لإيجاد طرق جديدة أخرى للكشف المبكر عن مرض الزهايمر.
 

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