النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2441)  السبت 21/1/2022

19:25الأشغال تُحدث بيانات أكثر من 3 آلاف شقة سكنية ضمن مشاريع الإسكان

20:49100 ألف شخص يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بالداخل المحتل

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