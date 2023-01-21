النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2441) السبت 21/1/2022
أخبار فلسطينية
حماس” تحذّر حكومة نتنياهو من استمرار “اللعب بالنار”
فصائل فلسطينية تجتمع بمبادرة من “الشعبية” لتشكيل ائتلاف فصائلي للاتفاق على برنامج وطني
بركة يدعو منظمة التحرير لاعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال
100 يوم على إعلان المصالحة في الجزائر.. هل بات التطبيق ملحًا في هذه المرحلة؟
الخارجية والمغتربين" تدعو الدول لتقديم مرافعاتها أمام المحكمة الدولية
تقرير يرصد 250 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع
أخبار إسرائيلية
مظاهرة المائة ألف معارض تبدأ باحتجاج أمام بيت نتنياهو
بن غفير وسموتريتش يرفضان إخلاء بؤرة استيطانيّة أُقيمت أمس قرب نابلس
اخبار دولية
محكمة العدل تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
خبير أمريكي لـ الشرق: المخططات الإسرائيلية تهدد أمن العالم
واشنطن تخشى من تسلل جواسيس روس عبر الجنسية الإسرائيلية
أخبار عربية
الأردن يثمن مواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس
السعودية تؤكد أن لا تطبيع مع “إسرائيل” إلا بعد قيام دولة فلسطينية- (فيديو)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال ومستوطنين في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
التوتر يتصاعد داخل السجون الإسرائيلية والأسرى مصرون على المواجهة ومقاومة قرارات العزل
سرقة أراض وتشريع مخططات استيطانية تلتهم مساحات كبيرة من الضفة والقدس تنفذها حكومة اليمين
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان ويرضي واشنطن
الاهرام المصرية
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد من حركة "فتح" لتهنئته للمناضل ماهر يونس بعد الإفراج عنه
الشروق المصرية
إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد من حركة فتح لتهنئته المناضل ماهر يونس بالإفراج عنه
العدل الدولية تقبل طلب جمعية الأمم المتحدة بتقديم رأيها القانوني حول ماهية الاحتلال
إصابة 6 فلسطينيين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع مستوطنين شرق نابلس
أطباء بلا حدود تدين خطة إسرائيلية بطرد ألف فلسطيني من منازلهم في مسافر يطا بالضفة الغربية
الغد الأردنية
العدل الدولية: تلقينا طلبا أمميا لإبداء الرأي باحتلال أراضي فلسطين
الاحتلال العنصري يستمر باستباحة الدم الفلسطيني
ماهر يونس: 40 عاما في الأسر لأجل فلسطين ومهر حريتها غالٍ
الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في رحاب الأقصى
الشرق القطرية
" وزير فلسطيني: السلطة تدرس مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث شهيدٌ برصاص الاحتلال غرب رام الله
قبور الأموات في "اللجون" لم تسلم من بطش الاحتلال
انطلاق انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة اليوم
بركة يدعو منظمة التحرير لاعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال
الناشط "براهمة": فصل طلبة كتلة النجاح سلوك مرفوض
22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للناشط "ريحان" من نابلس
القدس المحلية
محدث|| التعرف على هويته.. استشهاد مواطن برصاص مستوطن قرب رام الله
الاحتلال يعتقل جريحًا من جنين
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم
مستوطنون يقتلعون 25 شتلة زيتون في بيت لحم
محدث|| شرطة الاحتلال تعتدي على وفد من "فتح"بعد أن وصل لتهنئة المحرر ماهر يونس
الاحتلال يحاول الانتقام من والد الشهيد ضياء حمارشة بالاستمرار في تمديد اعتقاله
الحياة الجديدة
انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
الرئيس يؤكد أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب راس كركر غرب رام الله
الاحتلال يعتقل جريحا ويقتحم قرى في جنين
الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة
معايعة ومسؤولة إسبانية تبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة
جريدة الأيام
غالانت يتبنى سياسة قمعية جديدة تجاه المواقع الأثرية في الضفة الغربية
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون ينفذون اعتداءات...
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد "فتح" المهنئ للمناضل ماهر يونس
متطرفون يهتفون "نريد نكبة" رداً على تظاهرة رافضة للاحتلال بالشيخ جراح
وفد من "الليكود" يخطط لجولة في "الخان الأحمر" للمطالبة بهدم القرية
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان
وكالة صفا
مهرجان بلجيكي يُعرض فيلمًا يوثق قصص 64 طفلًا استشهدوا بغزة
الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة سلوان
الاحتلال يعتقل شابين مقدسيين بعد زيارة الأسير المحرر ماهر يونس
وكالة الرأي الفلسطينية
"الزريعي": سنعمل بتشاركية مع مجالس الغرف التجارية المنتخبة
حصيلة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
صور "الاقتصاد" تشرف على انتخابات غرفة تجارة محافظة غزة
مستوطن يطلق النار تجاه شاب بزعم تنفيذ عملية طعن في رام الله
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غدٍ الأحد
شرطة الاحتلال تعتدي على وفد فتح المهنئ لماهر يونس
مستوطنون يقتلعون 25 شتلة زيتون في بيت لحم
فلسطين اليوم
الشيخ خضر عدنان: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة في الضفة الغربية
اليوم : 1591 تاجـــراً من غزة يتقدمون للاقتراع في انتخابات غرفة التجارة والصناعة
بالفيديو شبان يستهدفون حاجز "قلنديا" بعبوة محلية الصنع
اعتصام بالقرب من سفارة الاحتلال في عمان رفضاً لسياسة حكومة الاحتلال الجديدة
الاحتلال يفرج عن الناشط أبو الحمص بشرط الإبعاد عن الاقصى و دفع غرامة مالية
سما نيوز
هدفه رصد الصواريخ.. الكشف عن عميل جديد للموساد في قبضة الأمن اللبناني
قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات
غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته
"العدل الدولية" تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي
جنين: الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة
جنين: الأحمد يقدم واجب العزاء بالشهيدين بواقنة وجبارين
عرب 48
الاحتلال يقتحم قرى جنين ويعتقل جريحا من بيته
إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة
19 صحافيًّا فلسطينيًّا داخل سجون الاحتلال
وكالة وفا
جنين: إشهار روايتي "جداريات عنقاء" و"أنفاق إل ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهج ...
الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة
دوري المحترفين: "شباب الخليل" يتجاوز "الأمعري ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 21 كانون ثاني (يناير)
ý 1994م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش تعلن مسؤوليتها عن مقتل إسرائيلي في مزرعة جنوب تل أبيب.