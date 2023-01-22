تنبيه لمستخدمى واتساب بعد إجراء 4 تغييرات ضخمة

طرح واتساب تحديثًا كبيرًا لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم، تضمن إمكانية البحث بسرعة عن محادثة حسب التاريخ لأول مرة، تتيح الميزة للمستخدمين تحديد التاريخ الذي يريدون الانتقال إليه وتجنب التمرير خلال المحادثات الطويلة للعثور على ما يبحثون عنه.

كما أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta -سهّل أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الأخرى مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

على غرار أجهزة الكمبيوتر يمكن للمستخدمين سحب ونقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الأخرى من تطبيقات أخرى، مثل الصور أو Safari في دردشة واتساب.

لقد استوحى "واتس آب" من خيار "تراجع عن الإرسال" في جوجل جيميل أيضًا، مما يمنح المستخدمين بضع ثوانٍ للتراجع عن إجراء "الحذف من أجلي".

ميزة أخرى تم تقديمها في التحديث الأخير تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه رؤيته عندما يكون متصلاً بالإنترنت باستخدام عنصر تحكم جديد في الخصوصية.

وعكس ميزة فيسبوك مسنجر المفيدة، سهّل فريق واتساب إنشاء محادثة جديدة مع نفسك.

يستخدم العديد من المستخدمين هذه الدردشة الشخصية كمساحة لتدوين الملاحظات أو ترك التذكيرات.

يمكن لتطبيق WhatsAppers النقر على زر "أرسل رسالة إلى نفسك" للبدء.

لكن هذه الميزات الجديدة متاحة للأسف فقط لمن لديهم أحدث إصدار من التطبيق.

كيفية تحديث التطبيقات على هاتفك الذكى

بالنسبة لأجهزة آبل آيفون، توجه إلى آب ستور، انقر فوق أيقونة الملف الشخصي في الجزء العلوي من الشاشة، ثم النقر على التحديثات المعلقة ثم انقر فوق تحديث بجوار أحد التطبيقات لتحديث هذا التطبيق فقط أو انقر فوق تحديث الكل.

بالنسبة لنظام التشغيل أندرويد، افتح تطبيق متجر جوجل بلاى انقر فوق رمز الملف الشخصي في الجزء العلوي الأيمن ثم إدارة التطبيقات والجهاز ثم التطبيقات التي يتوفر تحديث لها، يتم تصنيفها على أنها "تحديث متوفر" ثم انقر فوق تحديث.