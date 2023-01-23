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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2443) الاثنين23 يناير 2023

23 كانون ثاني / يناير 2023 10:54

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2443) الاثنين23 يناير 2023

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حدث في مثل هذا اليوم

23 كانون ثاني (يناير)

  • 1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.
  • 1950م إسرائيل تعلن القدس الغربية المحتلة عاصمة لها بعد احتلالها عام 1948.
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