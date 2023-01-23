النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2443) الاثنين23 يناير 2023
أخبار فلسطينية
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- تنديد فلسطيني بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
- مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة
- فلسطين ترحب بتسلم العدل الدولية طلب “رأي استشاري” بشأن الاحتلال
- الخارجية الفلسطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال
- مبادرة «غرس»: نشاط ثقافي وفني لإعادة المجد للخليل «عاصمة الصناعة الفلسطينية»
- إضراب شامل في مؤسسات الأونروا بالضفة الغربية
- إدارة سجون الاحتلال نقلت خلال الشهر الجاري (220) أسيرًا
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو: أخلينا 38 بناية فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع يناير
- خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب
- إضراب جزئي: شركات الهايتك تنضم للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو
- لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي
- المبعوث الأوروبي للسلام: المزيد من المستوطنات يمنع التوصل
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اخبار دولية
- المبعوث الأوروبي للسلام: المزيد من المستوطنات يمنع التوصل
- منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مواصلة تعزيز الشراكات وحشد الدعم لمدينة القدس
- واشنطن حذّرت تل أبيب من تداعيات خطة ليفين على العلاقات الثنائية
- السفير الأمريكي: إدارة بايدن لا توافق على ضم "إسرائيل" أراض جديدة
- لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- نتنياهو: أخلينا 38 بناية فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع يناير
- مبادرة «غرس»: نشاط ثقافي وفني لإعادة المجد للخليل «عاصمة الصناعة الفلسطينية»
- رجل أعمال يهودي يشتري 520 دونمًا من أراضي الكنيسة اليونانية في القدس
- الكشف عن مخطط إسرائيلي يميني يقايض بؤرة “نور الحياة” بـ”الخان الأحمر”.. وفلسطين تحذر من ترانسفير جديد
- حركة مقاطعة إسرائيل تطلق حملة كبيرة تستهدف شركة “بوما” الألمانية التي ترعى الرياضة الإسرائيلية
- سلطات الاحتلال تواصل الحرب على الأسرى وتجري تنقلات واسعة بين السجون تنفيذا لأوامر بن غفير
- تنديد فلسطيني بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
- مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة
- فلسطين ترحب بتسلم العدل الدولية طلب “رأي استشاري” بشأن الاحتلال
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يقيل نائبه ويتعهد إعادته بقانون يتحدى المحكمة
- المبعوث الأوروبي للسلام: المزيد من المستوطنات يمنع التوصل
- الفلسطينيون يحذرون من «نكبة» جديدة في «خان الأحمر»
الاخبار اللبنانية
- خلافات على البؤر الاستيطانية... ومساعٍ للجم المتطرّفين: حكومة نتنياهو في مِرجل الانقسام
- شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله
- كريم يونس: لا شيء سوى الحرية!
الغد الأردنية
- مخطط إسرائيلي للاستيلاء على “الخان الأحمر” بالقدس وطرد سكانها
- باخموت تقترب من السقوط.. وأميركا تدعو زيلينسكي “للانسحاب”
- بعد ليلة احتجاجات.. نتنياهو يواجه أزمتين في حكومته
”الشروق المصرية
- الخارجية الفلسطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال
مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلي قرارا بإزالتها
- الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس.. ويقتحم قرية في جنين
- نتنياهو يقيل وزيرا في حكومته امتثالا لأوامر المحكمة العليا
- منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مواصلة تعزيز الشراكات وحشد الدعم لمدينة القدس
الشرق القطرية
- وزير فلسطيني: السلطة تدرس مراجعة الاتفاقيات
- الخارجية الفلسطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو والصور بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه
- تقرير أدهم جبارين.. مشتبك بنابلس وشهيد في جنين
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية
- بالصور بدء الفصل الدراسي الثاني لمدارس قطاع غزة
- تقرير وحدة "حرس الحي".. خطوة لـ"تدجين" فلسطينيي الداخل بأجهزة أمن الاحتلال
- حملة اعتقالات في الضفة واشتباكات مع الاحتلال شمالًا
- "سديه إفرايم" .. بؤرة استيطانية تتوسع على حساب "جبل الريسان"
صحيفة الأيام
- وزراء إسرائيليون يدعون لهدم مئات البيوت في الضفة وإخلاء سكان "الخان الأحمر"
- »مستوطنون متنكرون بزيّ عسكري حاولوا تفتيش منزل غرب أريحا
- »مواجهات في قريتَي النبي صالح ورمّانة وقطع مئات أشجار الزيتون شرق قلقيلية
- »السفير الأميركي: لن نسمح بضمّ أراضٍ جديدة بالضفة وسنحافظ على حلّ الدولتين
- »نتنياهو يقيل درعي تنفيذاً للقرار "المؤسف المتجاهل لإرادة الشعب"
- »تسهيلات مصرية تختصر المدة الزمنية لرحلة القادمين إلى القطاع
- »القدس: الاحتلال يجدّد تقييد حركة الأسير المحرر ناصر أبو خضير
- »"كاكال" بصدد استئناف تجريف أراض
صحيفة القدس
- ستتواصل الاتصالات بشأن الخان الأحمر.. اتفاق إسرائيلي على هدم أي مبنى جديد في مناطق (ج)
- الوضع الصحي للأسير وليد دقة مقلق وغير مستقر
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إضراب شامل في مؤسسات الأونروا بالضفة الغربية
» الحياة الجديدة
- ردا على دعوات مستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحامها: وقفة دعم واسناد لأهالي قرية الخان الأحمر
- الاحتلال يعترف بقتل الشهيد أحمد كحلة دون أن يشكل تهديدا
- الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة
- مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير ذاتي غرب رام الله
وكالة الرأي
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة
- فتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن في غزة
- صور أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين السابع
- الاحتلال يقر بقتل الشهيد أحمد كحلة دون أن يشكل تهديداً
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- المرور: 4 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة
- صور بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس قطاع غزة
- اشتباكات مسلحة مع الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس
وكالة صفا
تنفيذًا لوعود وز
- نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية
- محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- نفيذًا لوعود وزراء الحكومة المتطرفة..قضية "بطن الهوى" تعود للواجهة.. مخاوف من "مجزرة" تهجير إسرائيلية في القدس
فلسطين اليوم
- وزراء إسرائيليون يدعون لهدم مئات البيوت في الضفة وإخلاء سكان "الخان الأحمر"
- »مستوطنون متنكرون بزيّ عسكري حاولوا تفتيش منزل غرب أريحا
- »مواجهات في قريتَي النبي صالح ورمّانة وقطع مئات أشجار الزيتون شرق قلقيلية
- »السفير الأميركي: لن نسمح بضمّ أراضٍ جديدة بالضفة وسنحافظ على حلّ الدولتين
- »نتنياهو يقيل درعي تنفيذاً للقرار "المؤسف المتجاهل لإرادة الشعب"
- »تسهيلات مصرية تختصر المدة الزمنية لرحلة القادمين إلى القطاع
- »القدس: الاحتلال يجدّد تقييد حركة الأسير المحرر ناصر أبو خضير
- »"كاكال" بصدد استئناف تجريف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها
سما نيوز
- جيش الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد أحمد كحلة بدم بارد ودون ان يشكل أي تهديد
- لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟
- خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب
- السفير الأمريكي: إدارة بايدن لا توافق على ضم "إسرائيل" أراض جديدة
- لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي
عرب 48
- 220 أسيرا فلسطينيا تنقلوا بين سجون الاحتلال منذ مطلع العام
- اعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس
- التنقلات الانتقامية قد تطال 2000 أسير بسجون الاحتلال
- واشنطن حذّرت تل أبيب من تداعيات خطة ليفين على العلاقات الثنائية
- إضراب جزئي: شركات الهايتك تنضم للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو
- الخطة الكاملة لإضعاف جهاز القضاء: تداعيات حقوقية وتشريعية
- "كاكال" بصدد استئناف عمليات التجريف والتحريش في النقب
- محاولة لإعادة بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة
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وكالة وفا
- الاحتلال يعترف بقتل الشهيد أحمد كحلة دون أن يشكل تهديدا
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة
- ردا على دعوات مستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحامها: وقفة دعم واسن ...
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حدث في مثل هذا اليوم
23 كانون ثاني (يناير)
- 1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.
- 1950م إسرائيل تعلن القدس الغربية المحتلة عاصمة لها بعد احتلالها عام 1948.
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