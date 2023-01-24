مهمة جديدة لدراسة أقمار كوكب المشتري.. اعرف التفاصيل

سيحصل النظام الشمسي الخارجي قريبًا على مستكشف جديد، كمهمة لدراسة أقمار كوكب المشتري الجاهزة للإطلاق.



من المقرر إطلاق مهمة Jupiter Icy Moons Explorer التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية أو JUICE، في غضون بضعة أشهر فقط، لذلك يتم الآن تعبئة المركبة الفضائية في موقع الاختبار الخاص بها في تولوز، فرنسا، لنقلها إلى موقع الإطلاق باللغة الفرنسية جيانا.



ومرت المركبة الفضائية مؤخرًا بجولتها النهائية من الاختبارات، بما في ذلك اختبار الفراغ الحراري لضمان قدرتها على التعامل مع درجات الحرارة الباردة في الفضاء، واختبار التحقق من صحة النظام الذي يتم فيه محاكاة الخطوات الفورية بعد الإطلاق، مثل نشر أذرع التطويل والمصفوفات التي سيحدث في الفضاء.



إن الهدف من المهمة هو دراسة ثلاثة من أكبر أقمار المشتري، يوروبا وجانيميد وكاليستو، يُعتقد أن لكل منها محيطات مائية سائلة تحت القشور الجليدية.



إن وجود الماء السائل يجعل كل من هذه الأقمار هدفًا محتملاً في البحث عن الحياة خارج الأرض، لذلك سوف يدرس JUICE كل واحد باستخدام الكاميرات ومقاييس الطيف حسبما نقلت Digitartlends.



كما سيتعرف على البيئة المحلية لكوكب المشتري، مثل الغلاف المغناطيسي وبيئة البلازما.



وستذهب المركبة الفضائية في رحلة طويلة، حيث تسافر أولاً إلى كوكب المشتري لمدة ثماني سنوات قبل الدخول في مدار حول جانيميد.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي تدور فيها مركبة فضائية حول قمر غير الأرض.



و ستقوم المهمة بسلسلة معقدة من تحليق الكواكب في النظام الشمسي الداخلي للوصول بها في طريقها، ثم قد تقوم أيضًا بتحليق كويكب قبل الوصول إلى نظام جوفيان والقيام بسلسلة أخرى من رحلات الطيران للسماح له بالحصول بالقرب من الأقمار.



وقال أندريا أكومازو ، مدير عمليات الرحلة للبعثة ، "هذه هي أكبر مهمة للفضاء العميق أطلقناها على الإطلاق ، وهي بحاجة إلى أن تدور برشاقة حول أقمار أكبر كوكب في المجموعة الشمسية باستخدام ما لا يقل عن 35 رحلة طيران". بالوضع الحالي. "سيتطلب منا استكشاف JUICE للمشتري وأقماره إجراء عقد من العمليات لم نقم به من قبل ، وقد يحدث الكثير من الخطأ. في هذه الأسابيع من المحاكاة سنواجه كل مشكلة محتملة، حتى نتمكن من التعامل مع أي موقف في الفضاء ".



ومن المقرر إطلاق المهمة في أبريل من هذا العام.