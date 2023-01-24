النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2444) الثلاثاء 24/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

رئيس الوزراء الفلسطيني: إجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة “تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة”

أخبار إسرائيلية

نائبان بالكنيست يطالبان بإزالة تجمع بدوي بالضفة الغربية

نتنياهو: أخلينا 38 بناية فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع يناير

نتنياهو يتفاخر ويتوعد بهدم الكثير من المنازل في مناطق “ج”.. وتحذيرات فلسطينية من التحريض على هدم الخان الأحمر

مسؤول أمني صهيوني رفيع يزور أبو ظبي سراً

رسالة تحذير من الائتلاف الإسرائيلي للمسشارة القضائية بشأن إمكانية عزل نتنياهو..والأخيرة ترد

تقرير أمني يكشف أكبر تهديد استراتيجي تواجهه "إسرائيل" في 2023

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور الإمارات سراً

قائد عسكري إسرائيلي يكشف كيف ستندلع الحرب القادمة داخل غزة

اخبار دولية

هيومن رايتس واتش: إجراءات إسرائيل تهدّد بجعل الضفة الغربية “غزة أخرى”

أيرلندا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بعد تدمير مبان مُمولة أوروبيًا

مطالبات أوروبية بدفع الاحتلال تعويضات عن تدمير مباني ممولة من أوروبا

رئيسة الحكومة الإيطالية: لابد من الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال تبني مبدأ الدولتين

أخبار عربية

حزب الله يقيم أبراج مراقبة تتجاوز الجدار الإسرائيلي على الحدود

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: إجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة “تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة”

الجهاد الإسلامي: مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة مع الاحتلال

اتحاد المقاولين في غزة يُقاطع عطاءات “أونروا” الجديدة

معاناة الأسرى المرضى تتفاقم.. وإدارة السجون تصر على منع الأدوية ومضاعفة أنين المعتقلين

الهيئة 302” تطالب بدعم “الأونروا” بـ 870 مليون دولار بشكل سريع

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في شمال الضفة

أشتية يُطالب فرنسا بكسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين

وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تعقد مشاورات سياسية مع وفد من جنوب إفريقيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على تجار فلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل

الشروق المصرية

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في شمال الضفة.. ويقتحم منطقة الظهر بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأسير محرر

«الخميس» يحذر: هدم الخان الأحمر يهدد إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

القوات الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من نابلس ورام الله

وفاة عامل على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية

الاحتلال يهدم قرية العراقيب البدوية للمرة 212

الكشف عن تزوير بيانات العمال المتوفيين جراء حوادث العمل بالداخل المحتل

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بالإعتداء على مركز شرطة العيزرية بالقدس

اعتقال أربعة مواطنين قرب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الخليل

العاملون في جامعة بيرزيت يواصلون تصعيد خطواتهم تدريجيًا لتحقيق مطالب نقابية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال رام الله

تحويل أسير مقدسي للاعتقال الإداري بقرار من وزير جيش الاحتلال

وفاة معتمرة من غزة في مكة المكرمة

الحياة الجديدة

وفاة عامل من جنين على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية

الاحتلال يقتحم الموقع الاثري في سبسطية

الاحتلال يحوّل شابا من مخيم شعفاط للاعتقال الإداري

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب سنجل شمال رام الله

"حماس" تواصل هدم عشرات المنازل والمنشآت الخدماتية والحيوية غرب مخيم الشاطئ

القرية التي استفاق أطفالها على أخبار هدم مستقبلهم

جريدة الأيام

وزراء إسرائيليون يدعون لهدم مئات البيوت في الضفة وإخلاء سكان "الخان الأحمر"

مستوطنون متنكرون بزيّ عسكري حاولوا تفتيش منزل غرب أريحا

مواجهات في قريتَي النبي صالح ورمّانة وقطع مئات أشجار الزيتون شرق قلقيلية

السفير الأميركي: لن نسمح بضمّ أراضٍ جديدة بالضفة وسنحافظ على حلّ الدولتين

نتنياهو يقيل درعي تنفيذاً للقرار "المؤسف المتجاهل لإرادة الشعب"

تسهيلات مصرية تختصر المدة الزمنية لرحلة القادمين إلى القطاع

القدس: الاحتلال يجدّد تقييد حركة الأسير المحرر ناصر أبو خضير

كاكال" بصدد استئناف تجريف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

غزة: بدء صرف المنحة القطريّة الثلاثاء

فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

وكالة وفا

مقتل سبعة أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليف ...

مذكرة تفاهم بين فلسطين ومصر في مجال تكنولوجيا ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 24 كانون ثاني (يناير)

ý 2003م كتائب القسام تطلق أول قذيفة من نوع "بتار" على دبابة صهيونية في غزة وتصيبها إصابة مباشرة وتحدث فيها أضرارا.

ý 2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.

ý 2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.

ý 2001م مصرع عنصري أمن إسرائيليين قرب طولكرم برصاص المقاومة الفلسطينية، وحركة فتح تتبنى العملية.

ý 1994م الإعلان عن انتحار عسكريين إسرائيليين يخدمان في الضفة الغربية.

ý 1988م خمسة آلاف متظاهر في روما ينددون بسياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.

ý 1984م وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو في لندن وتم دفنه في القاهرة.

ý 1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.