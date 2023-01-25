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بتقنية جديدة️.. غوغل تفك "طلاسم" وصفة الطبيب المشفرة

25 كانون ثاني / يناير 2023 09:03

بتقنية جديدة️.. غوغل تفك "طلاسم" وصفة الطبيب المشفرة
بتقنية جديدة️.. غوغل تفك

يعجز كثيرون عن قراءة أسماء الأدوية وملاحظات الأطباء التي يدونونها في وصفاتهم، لكن يبدو أن "غوغل" على وشك حل هذه المشكلة.

فقد أعلن فرع الشركة في الهند، أنه يعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه تحديد الأدوية التي يصفها الأطباء بخط يد يصعب قراءته.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر": "بدأنا العمل على العملية المعقدة لتحديد ما هو مكتوب في الوصفات الطبية، من خلال بناء نموذج مساعد لرقمنتها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

واعتبرت "غوغل"، أن "من المفارقات أن ما يجعل قراءة الوصفات الطبية أمرا صعبا على أجهزة الكمبيوتر هو نفس الشيء الذي يجعل قراءتها صعبا عليك وعليّ أنا، فهي غير منظمة ومليئة بالقرائن التي يجب على الصيادلة حلها".

وأوضحت الشركة أن "النظام قيد التطوير حاليا"، حيث "ستعلن عن التحديثات مع طرحها في المستقبل".

ويرجح أن تكون التكنولوجيا الجديدة جزءا من مكتبة تطبيقات "غوغل لينس"، التي لديها القدرة بالفعل على قراءة الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

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