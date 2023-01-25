النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2445) الاربعاء25 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- المجزرة مستمرة: الاحتلال يهدم 6 منازل في قرية الديوك التحتا غرب أريحا
- الحكومة الفلسطينية تندد بمخططات هدم المنازل.. وحماس تعدها تعبيرا عن همجية الاحتلال
- قطر توزع مساعدات مالية جديدة على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة
- اشتية: لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات الخارجية
- موظفو “الأونروا” يوسّعون الاحتجاجات رفضاً لتقليص الخدمات.. والمنظمة الأممية تبرر خطواتها بالعجز المالي
- اقتحامات للمستوطنين لباحات الأقصى ترافقها صلوات ورفع أعلام وأداء النشيد الوطني الإسرائيلي
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أخبار إسرائيلي
- نائبان بالكنيست يطالبان بإزالة تجمع بدوي بالضفة الغربية
- محافظ بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من تبعات "إصلاح القضاء" على التصنيف الائتماني
- المصادقة على تمديد قانون الأبارتهايد 5 سنوات
- بن غفير يحذّر من "حارس الأسوار 2": سيُشكَّل "الحرس الوطنيّ"
- نتنياهو يجتمع بالملك عبد الله في الأردن
- جمعية متطرفة تتغلغل في أميركا لجمع تبرعات لحارق عائلة دوابشة وقاتل رابين
- عمال إسرائيليون في «الهايتك» يتظاهرون ضد تعديل النظام القضائي
- »"الكنيست" يصادق على تمديد قانون أنظمة الطوارئ على المستوطنات في الضفة
- »إسرائيل: الائتلاف الحكومي يقدم مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب
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اخبار دولية
- الأونروا تناشد الحصول على 1.6 مليار دولار من أجل الصحة والتعليم
- أونروا” تناشد المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار لتقديم خدماتها خلال 2023
اخبار عربية
- »فلسطين: توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال فلسطيني- فرنسي
- العاهل الأردني يلتقي نتنياهو في عمان بعد توترات المسجد الأقصى
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- العاهل الأردني يستقبل نتنياهو ويشدد على "الأقصى" وحل الدولتين
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- أونروا” تناشد المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار لتقديم خدماتها خلال 2023
- اقتحامات للمستوطنين لباحات الأقصى ترافقها صلوات ورفع أعلام وأداء النشيد الوطني الإسرائيلي
- شهود عيان: سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 212- (فيديو)
- اشتية: لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات الخارجية
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- سكان غزة يتأثرون بالمناورة الأمريكية الإسرائيلية الأكبر “سنديان البازلت”.. تحليق مكثف للطيران وغارات وهمية
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- من ساسبورتس إلى جولدن: الفصائل حاولت... ونجحت
الغد الأردنية
- للاستيلاء عليها.. الاحتلال يمنع البناء في 60 % من “الضفة”
- مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
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صحيفة الأيام
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- هيئة المعابر: معبر رفح مغلق غدًا لوجود إجازة لدى الجانب المصري
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس
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- 25 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية استشهادية في مدينة "تل أبيب" قام بها الاستشهادي صفوت عبد الرحمن من سرايا القدس من نابلس حيث فجر نفسه في محطة حافلات تل أبيب القديمة وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من المحتلين الإسرائيليين وإصابة 25 بجروح مختلفة.
- 1994م تشكيل حركة إسرائيلية باسم "حراس السلام" تتزعمها زوجة حاخام يميني متشدد.
- 1991م اغتيال إمام مسجد يافا بفلسطين يدعى يوسف عاشور وشقيقه، على يد مسلح مجهول.
- 1973م اغتيال عضو منظمة التحرير وسفيرها في قبرص حسين علي أبو الخير على يد جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي.
- 1949م حزب ماباي الإسرائيلي بقيادة ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يفوز بأول انتخابات في الدولة العبرية، وكان بن غوريون تولى رئاسة الحكومة التمهيدية منذ إعلان إسرائيل.
- 1949م المستعمرون اليهود ينتخبون أول برلمان "كنيست" لهم من 120 عضوا، وقد اقر هذا البرلمان القانون الانتقالي للدولة وفيه تقرر أن يكون البرلمان الإسرائيلي مكونا من مجلس نيابي واحد يدعي الكنيست ويضم 120 عضوا وقد اشتق اسمه وعدد المقاعد من كنيست هاجدولا وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني.
- 1949م مجلس الأمن الدولي يعلن الهدنة الثانية في حرب فلسطين.
- 1948م وصل أول فوج من "جيش الإنقاذ" العربي بقيادة فوزي القاوقجي إلى فلسطين.
- 1935م انعقاد مؤتمر علماء فلسطين الأول، برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس، وقد حذّر من الخطر الصهيوني على فلسطين والمنطقة ككل ودعا إلى مقاومته، ودعا المسلمين في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم.
- 1912م الدول الأوروبية تضغط على الحكومة العثمانية للسماح لليهود بالتملك في فلسطين.