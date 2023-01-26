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تعلم كيفية إرسال صور تختفى عند مشاهدتها على واتس آب

26 كانون ثاني / يناير 2023 08:30

تعلم كيفية إرسال صور تختفى عند مشاهدتها على واتس آب
تعلم كيفية إرسال صور تختفى عند مشاهدتها على واتس آب

يمكنك على غرار سناب شات وانستجرام، أن ترسل صورة أو مقطع فيديو يختفي بمجرد مشاهدته مرة واحدة على واتس آب، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإرسال معلومات حساسة أو خاصة، ولكن من الملاحظ أن المستلم لا يزال بإمكانه التقاط لقطة شاشة بمجرد مشاهدتها، لذلك احذر من الإرسال وإن كنت تستخدم هذه الميزة، وهنا نقدم لك طريقة إرسال صورة تختفى وكذلك إخفاء الدردشات من قائمة محادثاتك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
خطوات إرسال صورة أو فيديو يختفى
iOS: افتح دردشة، واضغط فوق الرمز +، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل
Android: افتح الدردشة، واضغط فوق رمز مشبك الورق، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم ارسل.
 
إخفاء الدردشات من قائمة المحادثات 
هناك أوقات قد تريد إخفاء محادثة في سجل رسائلك، لكنك لست مستعدًا لحذف سلسلة المحادثات تمامًا، تعد وظيفة "الإخفاء" مفيدة للغاية في هذا الوقت.

إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على الدردشة، فسيتم إعطاؤك خيارًا في الزاوية اليمنى العلوية من التطبيق لـ "الأرشفة".

كما أنه للعثور على الرسائل المؤرشفة مرة أخرى، قم بالتمرير لأسفل إلى جميع الدردشات الخاصة بك واضغط فوق الزر "الدردشات المؤرشفة".

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