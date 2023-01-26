توقعات بانتعاش صناعة الرقائق فى النصف الثانى من العام ..اعرف التفاصيل

يعتقد أحد الموردين الرئيسيين لأدوات تصنيع الرقائق، أن الطلب على أشباه الموصلات يمكن أن يرتفع مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام ، وفقًا لتقرير CNBC و Financial Times ونقلها theverge.



وقال بيتر وينينك ، الرئيس التنفيذي لشركة ASML ، لشبكة CNBC : "يخبرنا معظم عملائنا أنهم يتوقعون التعافي في النصف الثاني من هذا العام" ، ويأتى هذا التوقع بعد أشهر قليلة صعبة بالنسبة لصناعة التكنولوجيا التي تميزت بتسريح العمال وتراجع الطلب على التكنولوجيا الاستهلاكية في أعقاب طفرة الوباء.





وتعتبر شركة ASML ذات أهمية فى سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ، وتشير FT إلى أنها الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية (EUV) اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا اليوم، ويشمل عملاء ASML TSMC و Samsung و Intel



قال الرئيس التنفيذي لشركة ASML لصحيفة فاينانشيال تايمز : "إنهم يريدون الاستعداد ... لتحسن في النصف الثاني من العام و 2024" .



ووبالتالى يمكن أن يوفر الطلب على معدات ASML مؤشرا على المكان الذي تعتقد الشركات أن الطلب على منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية يمكن أن يكون على المدى الطويل، و أخبر وينينك قناة CNBC أن متوسط ​​المهلة الزمنية لأجهزة ASML هو ما يقرب من عام ونصف إلى عامين وأنه "عندما تنظر إلى التوقعات القصيرة نسبيًا ... لركود محتمل ، فإن العملاء بالطبع لا يلغيون أي طلبات لأنهم يستطيعون ذلك. يجدون أنفسهم في الجزء الخلفي من قائمة الانتظار عندما يظهر هذا الشيء مرة أخرى. "تتوقع ASML أن تزيد إيراداتها لعام 2023 بنسبة 25% على أساس سنوي في عام 2023 ، وتتوقع إنتاج 60 آلة من طراز EUV إلى جانب 375 آلة للطباعة الحجرية العميقة (DUV) الأقل تقدمًا.





مكانة ASML كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات يعني أن الشركة الهولندية وقعت في خضم التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وفرض البيت الأبيض قيودًا صارمة بشكل متزايد على الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى تزويد الصين بأدوات متطورة لصناعة الرقائق ، مع الضغط على هولندا لفعل الشيء نفسه.



ويقول Wennink إن ASML غير قادر حاليًا على شحن آلات EUV إلى الصين، و تقوم الشركة بشحن آلات DUV الأقل تقدمًا ، مما يسمح للصين بحساب حوالي 15% من مبيعات ASML لعام 2022.



ومن المتوقع أن تحذو كل من اليابان وهولندا حذو الولايات المتحدة بفرض عقوبات خاصة بهم على صناعة الرقائق في الأسابيع المقبلة ، حسبما أشارت فايننشال تايمز .



ولا يشارك الجميع في الصناعة وفقا لتوقعات Wennink، فعلى سبيل المثال قال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا ، مؤخرًا إنه يتوقع أن يستمر الانكماش لمدة عامين تقريبًا .