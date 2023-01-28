النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2447) السبت 28/1/2023
أخبار فلسطينية
من هو منفذ عملية حي النبي يعقوب الاستيطاني في القدس؟- (تغريدة وفيديو)
كل يوم شهيد.. مفتي القدس: قوات الاحتلال تقتل الشعب الفلسطيني بدم بارد
عضو بـ«مركزية فتح»: الشعب الفلسطيني لن يسكت أمام النوايا الإسرائيلية بإخلاء «الخان الأحمر»
عرين الأسود" تتبنى سلسلة عمليات إطلاق نار في نابلس
فصائل فلسطينية تبارك عملية القدس المحتلة
احتفالات ومسيرات بالضفة والقطاع ابتهاجا بعملية القدس
"الخارجية": تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)
أخبار إسرائيلية
رئيس الشاباك الاسبق : المُستثمرون الأجانب يهربون وانهيار الدولة العبرية بات قريباً
اليمين المتطرف يقدم هدايا جديدة للمستوطنين.. خطة سرية للضم واتفاق على تسريع هدم منازل الفلسطينيين
تصريح خطير لبن غفير بعد عملية القدس البطولية
نتنياهو" يتفقد موقع العملية البطولية في القدس المحتلة
نتنياهو: اجتماع للكابينت يسبق اتخاذ إجراءات ردا على هجوم القدس
اخبار دولية
بايدن يتحدث مع نتنياهو والبيت الأبيض يقول إن أمريكا ستقدم المساعدة لإسرائيل بعد عملية القدس
مسؤولان أمميان يدينان اقتحام جنين
ترودو يُجدد التأكيد على دعم كندا للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة
جلسة “مغلقة” لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلق نداء إغاثي لدعم الشعب الفلسطيني
أخبار عربية
الجزائر تدين مجزرة الاحتلال في مخيم جنين
الأردن وكندا يُعربان عن قلقهما إزاء تدهور الأوضاع في فلسطين
بعد هجوم القدس الشرقية.. مصر تعرب عن رفضها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد
رابطة العالم الإسلامي تندد باقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين
"حزب الله" يشيد بعملية القدس البطولية ويؤكد أنها كشفت هشاشة العدو
تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فتى فلسطيني من القدس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي
رحيل أفضل من عرف فلسطين «شيخ الجغرافيين» الدكتور كمال عبد الفتاح
7قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس المحتلة- (صور وفيديو)
منظمتان حقوقيتان: إراقة الدم في جنين تذكير بعواقب الإفلات من العقاب
مظاهرة غاضبة داخل الأقصى تنديدًا بمجزرة مخيم جنين وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال
صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير ساخنة لحكومة نتنياهو.. حماس والجهاد: يد المقاومة على الزناد
الشرق الأوسط
التوتر الإسرائيلي ـ الفلسطيني يشغل رئيس «سي آي إيه» عن مهمته «السرية»
غزة تتضامن مع جنين بصواريخ... ومسيرات
التصعيد الإسرائيلي... قرار أم حالة انجرار؟
هجوم القدس واقتحام جنين أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن
الاهرام المصرية
مصادر فلسطينية: شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع تظاهرة في حيفا وتعتقل 6 متظاهرين
مقتل وإصابة 17 شخصًا في إطلاق فلسطيني النار على أشخاص في كنيس يهودي
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وقفة منددة بجرائمه شرق غزة
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يدعو للاعتصام المفتوح الثلاثاء المقبل لحماية الخان الأحمر
مستوطنون مسلحون هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل مساء اليوم
دعوات للرباط في منطقة الخان الأحمر شرق القدس
الشروق المصرية
هجوم القدس.. توجيهات لجيش الاحتلال بالاستعداد لـ«تطورات جديدة»
حماس: عملية إطلاق النار في القدس رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين
الغد الأردنية
تفاصيل مثيرة عن عملية القدس
آخر ما قاله الشهيد خيري علقم قبل ارتقائه
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط
تأهب في جهاز الأمن خوفا من التصعيد
الشرق القطرية
خطيب المسجد الأقصى: لا نستبعد محاولة حكومة الكيان الإسرائيلي السيطرة على الأقصى
جنين.. رائحة الموت تفوح في كل مكان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عزلت 40 أسيرًا.. قوات القمع تقتحم سجن "مجدو"
نتنياهو" يتفقد موقع العملية البطولية في القدس المحتلة
تقرير القوقعة السمعية.. نجاح طبي في غزة رغم الحصار
تقرير البوابات الإلكترونية في "عين سلوان".. خطوة خطيرة للاستيلاء على الأقصى
القدس المحلية
قد يكون تلقى تدريبًا على السلاح.. الاحتلال يحقق في "مهارة" منفذ عملية القدس المحتلة
صورة|| "خيري علقم" الحفيد ينتقم لدماء جده وشهداء جنين
الاحتلال يعتقل عددًا من أفراد عائلة الشهيد علقم
الاحتلال يعتدي على الأسرى في "مجدو" ويعزل 40 منهم
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس وجنين
الحياة الجديدة
السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ212
"الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم
"المدرسة الوطنية" تفتتح برنامجا تدريبيا لتعزيز القدرات الإدارية لعدد من موظفي الداخلية
"محدث" 4 شهداء وإصابات عديدة بينها خطيرة خلال العدوان على جنين
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة
وفاة عامل من جنين على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية
جريدة الأيام
غزة: طائرات إسرائيلية تشنّ سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة
اعتقالات في تظاهرة بحيفا ووقفتان في أم الفحم وطمرة تنديداً بالعدوان على...
إصابة خمسة مواطنين برصاص مستوطن قرب مدخل بيتا
الرام: تشييع حاشد للشهيد محيسن ووقوع مواجهات
قيادي في "الجهاد": وساطات مكثفة نجحت في احتواء التصعيد العسكري
وكالة صفا
تقديرات إسرائيلية: عملية القدس نوع من العمليات التي تغيّر الواقع
شرطة الاحتلال تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح
كتاب ومحللون: عملية القدس رد بحجم مجزرة جنين
صدمة إسرائيلية بعد عملية القدس
احتفالات في الخليل وبيت لحم ابتهاجًا بعملية القدس
بالفيديو الأقوى منذ سنوات.. 8 قتلى و12 إصابة بعملية إطلاق نار بالقدس
الاحتلال يفرج عن الأسير محمد عمر البرغوثي من كوبر برام الله
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس وجنين
الاحتلال يحقق في مهارة استخدام منفذ عملية القدس للسلاح
اقتحام منزل الشهيد علقم واعتقال 15 شاباً من داخله
3 إصابات بالرصاص خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الدفاع المدني يعقد دورة حول الإخلاء الآمن للعاملين في معبر رفح التجاري
وزارة السياحة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي في المقبرة الرومانية
فلسطين اليوم
الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة ..والكابينت يجتمع الليلة لبحث الرد على عملية القدس
سرايا القدس _كتيبة نابلس: قواتنا استهدفت النقطة العسكرية لجبل جرزيم وحاجز حوارة
د. الهندي: عملية القدس النوعية أعادت الأزمة للعدو
محلل : دلالات وصول نتنياهو لمكان عملية القدس لها ما بعدها... وسيناريوهان محتملان !
نادي الأسير والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ينعون الشهيد المعتقل الفتى وديع ابو رموز
بيان لـ"الشاباك" يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية القدس
الشيخ أبو شاهين: عملية القدس ضربة كبيرة لمنظومة العدو الأمنية وردت الصاع صاعين
سما نيوز
جدل بشأن توقيت استجابة الشرطة الإسرائيلية خلال علمية القدس
تصعيد خطير" في الساحة الفلسطينية
صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع
هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس
مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة (صور وفيديوهات)
صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب بيت لحم
حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت
عرب 48
عملية القدس: اعتقال 42 قريبا للشهيد علقم.. والشرطة ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى
3 إصابات برصاص الاحتلال قرب بيتا جنوب نابلس
مستوطنون مسلحون يهددون الفلسطينيين بالقتل في مسافر يطا
الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
وكالة وفا
للمرة الثانية: الاحتلال يحول منزلا في طورة لن ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وغا ...
إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال قرب مدخل بي ...
"حقوق الإنسان": يجب محاسبة المسؤولين عن الانت ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 28 كانون ثاني (يناير)
ý 2007م مصرع أربعة إسرائيليين وجرح سبعة آخرين، في عملية استشهادية نفذها المجاهد محمد السكسك في مركز تجاري وسط مدينة إيلات، وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية.
ý 2004م الاستشهادي القسامي علي جعارة يفجر نفسه في حافلة ركاب صهيونية في القدس المحتلة، مما أوقع 12مقتيلا من المحتلين الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم مختلفة.
ý 2004م نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة مجزرة ثانية أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين من حي الزيتون وإصابة آخرين وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي.
ý 2003م آرئيل شارون يفوز في انتخابات الكيان الإسرائيلي ويبدأ في تشكيل حكومته.
ý 2001م المقاومة الفلسطينية تهاجم سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية حزما قضاء رام الله، مما أدى على مصرع صهيوني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.
ý 1980م القاهرة تقترح منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة ذاتية في إطار معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979.
ý 1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.
ý 1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.