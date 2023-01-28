النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2447) السبت 28/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

من هو منفذ عملية حي النبي يعقوب الاستيطاني في القدس؟- (تغريدة وفيديو)

كل يوم شهيد.. مفتي القدس: قوات الاحتلال تقتل الشعب الفلسطيني بدم بارد

عضو بـ«مركزية فتح»: الشعب الفلسطيني لن يسكت أمام النوايا الإسرائيلية بإخلاء «الخان الأحمر»

عرين الأسود" تتبنى سلسلة عمليات إطلاق نار في نابلس

فصائل فلسطينية تبارك عملية القدس المحتلة

احتفالات ومسيرات بالضفة والقطاع ابتهاجا بعملية القدس

"الخارجية": تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)

أخبار إسرائيلية

رئيس الشاباك الاسبق : المُستثمرون الأجانب يهربون وانهيار الدولة العبرية بات قريباً

اليمين المتطرف يقدم هدايا جديدة للمستوطنين.. خطة سرية للضم واتفاق على تسريع هدم منازل الفلسطينيين

نتنياهو: اجتماع للكابينت يسبق اتخاذ إجراءات ردا على هجوم القدس

اخبار دولية

بايدن يتحدث مع نتنياهو والبيت الأبيض يقول إن أمريكا ستقدم المساعدة لإسرائيل بعد عملية القدس

ترودو يُجدد التأكيد على دعم كندا للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة

أخبار عربية

الأردن وكندا يُعربان عن قلقهما إزاء تدهور الأوضاع في فلسطين

بعد هجوم القدس الشرقية.. مصر تعرب عن رفضها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد

رابطة العالم الإسلامي تندد باقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فتى فلسطيني من القدس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

رحيل أفضل من عرف فلسطين «شيخ الجغرافيين» الدكتور كمال عبد الفتاح

منظمتان حقوقيتان: إراقة الدم في جنين تذكير بعواقب الإفلات من العقاب

مظاهرة غاضبة داخل الأقصى تنديدًا بمجزرة مخيم جنين وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال

صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير ساخنة لحكومة نتنياهو.. حماس والجهاد: يد المقاومة على الزناد



الشرق الأوسط

التوتر الإسرائيلي ـ الفلسطيني يشغل رئيس «سي آي إيه» عن مهمته «السرية»

غزة تتضامن مع جنين بصواريخ... ومسيرات

التصعيد الإسرائيلي... قرار أم حالة انجرار؟

هجوم القدس واقتحام جنين أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن

الاهرام المصرية

مصادر فلسطينية: شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع تظاهرة في حيفا وتعتقل 6 متظاهرين

مقتل وإصابة 17 شخصًا في إطلاق فلسطيني النار على أشخاص في كنيس يهودي

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وقفة منددة بجرائمه شرق غزة

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يدعو للاعتصام المفتوح الثلاثاء المقبل لحماية الخان الأحمر

مستوطنون مسلحون هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل مساء اليوم

دعوات للرباط في منطقة الخان الأحمر شرق القدس

الشروق المصرية

هجوم القدس.. توجيهات لجيش الاحتلال بالاستعداد لـ«تطورات جديدة»

حماس: عملية إطلاق النار في القدس رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين

الغد الأردنية

تفاصيل مثيرة عن عملية القدس

الشرق القطرية

خطيب المسجد الأقصى: لا نستبعد محاولة حكومة الكيان الإسرائيلي السيطرة على الأقصى

جنين.. رائحة الموت تفوح في كل مكان

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتدي على الأسرى في "مجدو" ويعزل 40 منهم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس وجنين

الحياة الجديدة

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ212

"الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم

"المدرسة الوطنية" تفتتح برنامجا تدريبيا لتعزيز القدرات الإدارية لعدد من موظفي الداخلية

"محدث" 4 شهداء وإصابات عديدة بينها خطيرة خلال العدوان على جنين

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

توغل إسرائيلي شرق دير البلح

وفاة عامل من جنين على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية

جريدة الأيام

غزة: طائرات إسرائيلية تشنّ سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة

اعتقالات في تظاهرة بحيفا ووقفتان في أم الفحم وطمرة تنديداً بالعدوان على...

إصابة خمسة مواطنين برصاص مستوطن قرب مدخل بيتا

الرام: تشييع حاشد للشهيد محيسن ووقوع مواجهات

قيادي في "الجهاد": وساطات مكثفة نجحت في احتواء التصعيد العسكري

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سرايا القدس _كتيبة نابلس: قواتنا استهدفت النقطة العسكرية لجبل جرزيم وحاجز حوارة

سما نيوز

جدل بشأن توقيت استجابة الشرطة الإسرائيلية خلال علمية القدس

تصعيد خطير" في الساحة الفلسطينية

هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة (صور وفيديوهات)

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب بيت لحم

عرب 48

عملية القدس: اعتقال 42 قريبا للشهيد علقم.. والشرطة ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

مستوطنون مسلحون يهددون الفلسطينيين بالقتل في مسافر يطا

الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

وكالة وفا

للمرة الثانية: الاحتلال يحول منزلا في طورة لن ...

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وغا ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 28 كانون ثاني (يناير)

ý 2007م مصرع أربعة إسرائيليين وجرح سبعة آخرين، في عملية استشهادية نفذها المجاهد محمد السكسك في مركز تجاري وسط مدينة إيلات، وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية.

ý 2004م الاستشهادي القسامي علي جعارة يفجر نفسه في حافلة ركاب صهيونية في القدس المحتلة، مما أوقع 12مقتيلا من المحتلين الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم مختلفة.

ý 2004م نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة مجزرة ثانية أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين من حي الزيتون وإصابة آخرين وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي.

ý 2003م آرئيل شارون يفوز في انتخابات الكيان الإسرائيلي ويبدأ في تشكيل حكومته.

ý 2001م المقاومة الفلسطينية تهاجم سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية حزما قضاء رام الله، مما أدى على مصرع صهيوني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.

ý 1980م القاهرة تقترح منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة ذاتية في إطار معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979.

ý 1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.

ý 1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.