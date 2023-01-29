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سامسونغ تكشف عن حواسبها المنتظرة قريباً

29 كانون ثاني / يناير 2023 08:46

سامسونغ تكشف عن حواسبها المنتظرة قريبا
سامسونغ تكشف عن حواسبها المنتظرة قريبا

خلال حدث Samsung Unpacked التقني الذي سيعقد أول الشهر القادم ستكشف سامسونغ عن مجموعة مميزة من الهواتف والأجهزة الإلكترونية، من بينها حواسب Galaxy Book الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ من المتوقع أن تكشف عدة نماذج من حواسبها المحمولة خلال الحدث المنتظر، منها حاسب Galaxy Book3 Ultra، وحاسبين من فئة Galaxy Book 3 Pro.

ومن المفترض أن تحصل حواسب Galaxy Book3 Pro على هياكل متينة ونحيفة مصنوعة من الألومينيوم، وزنها نحو 870 غ فقط، وستجهز هذه الأجهزة بشاشات  AMOLED  بمقاس 14 و16 بوصة، أبعادها "16:10"، ترددها 120 هيرتزا، ومزودة بأقلام ذكية للكتابة والرسم عليها.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذه الأجهزة معالجات Intel — Core i5-1340P من الجيل الأحدث، ومعالجات Core i7، وذواكر وصول عشوائي تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، وأنظمة Windows 11 الحديثة.

المصدر: ixbit

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