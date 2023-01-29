النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2448) الأحد 29/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

القيادة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية “التصعيد”.. وفصائل تعتبر عمليتي إطلاق النار ردا على أحداث جنين

31 شهيدا في يناير.. السلطة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد

تحريرهم على رأس أولويات المقاومة

حماس تبارك عمليات القدس: الفعل المقاوم مستمر على الأرض

أخبار إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تقر إجراءات جديدة لمكافحة أعمال العنف

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

إعلام عبري: إسرائيل بصدد توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين

اخبار دولية

بلينكن في القاهرة اليوم ويلتقي السيسي وسط مساعٍ لـ«تجنب التصعيد» بفلسطين

أخبار عربية

حزب الله: عملية القدس كشفت هشاشة أمن إسرائيل

إدانات عربية ودعوات لوقف التصعيد بعد الهجوم على كنيس بالقدس

العراق يُدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين بفلسطين

العراق يتضامن مع أبناء القدس الشريف ويجدد موقفه الثابت من القضيَّة الفلسطينيَّة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مصدر دبلوماسي لـ”القدس العربي”: جلسة مجلس الأمن المغلقة تغير اتجاهها بعد عملية القدس

نادي الأسير: الجيش الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني منذ مطلع 2023

فلسطيني في الـ13 من عمره يصيب مستوطنَين بعملية إطلاق نار بحي سلوان في القدس- (صور وفيديوهات)

الجهاد الإسلامي: موقفا الإمارات وتركيا من عملية القدس “خيانة للشعب الفلسطيني”

الشرق الأوسط

القيادة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذّر من تدهور في المنطقة كلها

عملية ثانية بالقدس في ذروة التأهب الإسرائيلي

الاهرام المصرية

استشهاد شاب فلسطيني من نابلس برصاص مستوطن إسرائيلي شرق قلقيلية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تطارد فلسطينيا بعد محاولته إطلاق نار في أريحا بالضفة الغربية

إصابة شاب برصاص مستوطن شرق قلقيلية

الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم

المستوطنون الإسرائيليون يعتدون على مركبات المواطنين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

الاحتلال يُغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.. وإصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس.. ومستوطنون يعتدون على مركبات الفلسطينيين بالأغوار

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة يعبد جنوب جنين

فلسطين.. إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي مجدل بني فاضل لاقتحام مستوطنين

مطعم أرمني في القدس يتعرض لهجوم من قبل متطرفين يهود

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

بطل حفيد شهيد.. من هو خيري علقم منفذ عملية القدس؟

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" عزمي بشارة: منتدى فلسطين يهدف لمد الجسور والحوار

علقم منفذ عملية القدس شهيد حفيد شهيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

فيديو - من جنين إلى القدس ومن القدس إلى جنين.. كيف تحول عزاء الشهداء إلى أفراح؟

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

78 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

القدس المحلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة الغربية

الاحتلال يحاصر منزلًا في عقبة جبر بأريحا

مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة شمال رام الله

اختطف بعد التهديد بتصفيته.. والدة الأسير أبو عبيد: نشعر بالخوف في ظل عزله ومنع زيارته

قمع الأسرى ونقلهم.. مخاطر تهدد حياتهم اليومية والصحية

محدث|| المستوطنون يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية

الأسرى يتوعدون بتصعيد خطواتهم خلال الساعات المقبلة

الاحتلال يفرج عن 12 مقدسياً بشروط ويمدد اعتقال والدي عليوات

الحياة الجديدة

"الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم

"الخارجية": تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ212

"محدث" 4 شهداء وإصابات عديدة بينها خطيرة خلال العدوان على جنين

توغل إسرائيلي شرق دير البلح

"الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم

"المدرسة الوطنية" تفتتح برنامجا تدريبيا لتعزيز القدرات الإدارية لعدد من موظفي الداخلية

وفاة عامل من جنين على حاجز الجلمة إثر نوبة قلبية

جريدة الأيام

عملية سلوان: إصابة مستوطنَين أحدهما ضابط والاحتلال يتهم طفلاً في الثالثة...

استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم"

الكابنيت" الإسرائيلي يتخذ عدة قرارات بينها إغلاق منزل منفذ عملية "النبي...

القيادة: الاحتلال مسؤول عن التصعيد وهناك أهمية عاجلة للحوار الوطني

عشرات الإصابات خلال مواجهات في مواقع عدة

الأردن ومصر والإمارات تدين وتندد بعملية القدس

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية



مستوطنون يحرقون منزلاً ومركبة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله فلسطين اليوم

سما نيوز

الدم بالدم".. ماذا علقت "هآرتس" على الأحداث الأخيرة؟!

عرب 48

مستوطنون يعربدون ويحرقون منزلين وسيارتين في ترمسعيا

اعتداءات للمستوطنين وإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

عمليتا القدس: تمديد اعتقال الفتى المصاب من سلوان ووالدة الشهيد علقم

وكالة وفا

مستوطنون يقتلعون 200 غرسة زيتون جنوب نابلس

الاحتلال يغلق منزلا في القدس تمهيدا لهدمه

حدث في مثل هذا اليوم

ý 29 كانون ثاني (يناير)

ý 1994م جرح جنديين إسرائيليين وخمسة فلسطينيين في مواجهات وقعت في قطاع غزة.

ý 1991م اغتيال رفيق بلان مساعد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني برصاص مجهولين في الكويت.

ý 1945م الكونغرس الأمريكي يطالب الحكومة بتقديم تسهيلات للهجرة اليهودية إلى فلسطين.