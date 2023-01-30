هل تتسع الفجوة بين آيفون وآيفون برو مع طرازات 2023؟

يمكن أن تتسع فجوة الميزات بين آيفون و آيفون برو مع طرازات 2023، وفقًا لوثيقة تصميم الهوائي المسربة التي حصلت عليها شركة MacRumors ، فإن آيفون 15 برو و برو ماكس سيشملان اتصال WiFi 6E ، في حين أن أشقائهم من الأجهزة ذوي الأسعار المعقولة لن يفعلوا ذلك.



وتشير تسريبات MacRumors أن آيفون 15 وآيفون 15 بلس سيستمران في استخدام معيار WiFi 6 الأقدم.



بعض من أحدث أجهزة آبل، بما في ذلك المتغيرات M2 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لأجهزة Mac mini و ماك بوك برو و آيباد برو، واتصال WiFi 6E الرياضي، لكن الشركة لم تطرح هذه الميزة على نطاق أوسع بعد.



بشرط وجود موجه WiFi 6E متوافق لجهازك للاتصال به ، يعد المعيار بسرعات اتصال أسرع وزمن وصول أقل من WiFi 6 حسبما نقل موقع Engadget.



ربما لن يؤذي إغفال WiFi 6E المحتمل من iPhone 15 و iPhone 15 Plus معظم المستهلكين نظرًا لذلك تعمل غالبية المنازل والشركات على تشغيل أجهزة توجيه WiFi 5 و WiFi 6 أقدم.



كما يلاحظ MacRumors ، في الماضي لم تقيد آبل توفر معايير WiFi الجديدة لطرازات iPhone Pro.



قبل خط آيفون 14 ، كانت الاختلافات بين الموديلات الاحترافية والقياسية ضئيلة إلى حد ما ما لم تكن مهتمًا بالتصوير الفوتوجرافي.



ومع ذلك اعتبارًا من العام الماضي ، جاء iPhone 14 Pro و Pro Max فقط مع شريحة A16 Bionic الجديدة من Apple وفتحة Dynamic Island وشاشة ProMotion.



يبدو الآن أن الشركة تحاول إيجاد المزيد من الطرق للتمييز بين طرز Pro من نظيراتها الأكثر شيوعًا. وفقًا للتقارير السابقة ، تتضمن الميزات الأخرى التي يمكن أن تكون حصرية لجهاز iPhone 15 Pro و Pro Max مجموعة شرائح A16 القادمة من آبل وإطار من التيتانيوم والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي لتعدد المهام. يمكن للهواتف أيضًا أن تحتوي على أزرار طاقة وأزرار في الحالة الصلبة.