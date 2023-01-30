وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إنشاء جهة اتصال للطوارئ على آيفون وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح إصداراً واحداً فقط من جهاز Pixel اللوحى وكالة الرأي الفلسطينية الكنيست يصوت اليوم على قانون يستهدف أسرى القدس والداخل وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام ميزة "البحث حسب التاريخ" على واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية هل تتسع الفجوة بين آيفون وآيفون برو مع طرازات 2023؟ وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة "مفيدة" يمكنها تحسين صحة العين و"درء" الالتهابات وكالة الرأي الفلسطينية مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن يؤدى للوفاة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري عملية زراعة قرنية لمريضة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هل تتسع الفجوة بين آيفون وآيفون برو مع طرازات 2023؟

30 كانون ثاني / يناير 2023 08:36

هل تتسع الفجوة بين آيفون وآيفون برو مع طرازات 2023؟
هل تتسع الفجوة بين آيفون وآيفون برو مع طرازات 2023؟

يمكن أن تتسع فجوة الميزات بين آيفون و آيفون برو مع طرازات 2023، وفقًا لوثيقة تصميم الهوائي المسربة التي حصلت عليها شركة MacRumors ، فإن آيفون 15 برو و برو ماكس سيشملان اتصال WiFi 6E ، في حين أن أشقائهم من الأجهزة ذوي الأسعار المعقولة لن يفعلوا ذلك. 
 
وتشير تسريبات MacRumors  أن آيفون 15 وآيفون 15 بلس سيستمران في استخدام معيار WiFi 6 الأقدم.
 
بعض من أحدث أجهزة آبل، بما في ذلك المتغيرات M2 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لأجهزة Mac mini و ماك بوك برو و آيباد برو، واتصال WiFi 6E الرياضي، لكن الشركة لم تطرح هذه الميزة على نطاق أوسع بعد. 
 
بشرط وجود موجه WiFi 6E متوافق لجهازك للاتصال به ، يعد المعيار بسرعات اتصال أسرع وزمن وصول أقل من WiFi 6 حسبما نقل موقع Engadget.
 
ربما لن يؤذي إغفال WiFi 6E المحتمل من iPhone 15 و iPhone 15 Plus معظم المستهلكين نظرًا لذلك تعمل غالبية المنازل والشركات على تشغيل أجهزة توجيه WiFi 5 و WiFi 6 أقدم.
 
كما يلاحظ MacRumors ، في الماضي لم تقيد آبل توفر معايير WiFi الجديدة لطرازات iPhone Pro.
 
 قبل خط آيفون 14 ، كانت الاختلافات بين الموديلات الاحترافية والقياسية ضئيلة إلى حد ما ما لم تكن مهتمًا بالتصوير الفوتوجرافي. 
 
ومع ذلك اعتبارًا من العام الماضي ، جاء iPhone 14 Pro و Pro Max فقط مع شريحة A16 Bionic الجديدة من Apple وفتحة Dynamic Island وشاشة ProMotion. 
 
يبدو الآن أن الشركة تحاول إيجاد المزيد من الطرق للتمييز بين طرز Pro من نظيراتها الأكثر شيوعًا. وفقًا للتقارير السابقة ، تتضمن الميزات الأخرى التي يمكن أن تكون حصرية لجهاز iPhone 15 Pro و Pro Max مجموعة شرائح A16 القادمة من آبل وإطار من التيتانيوم والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي لتعدد المهام. يمكن للهواتف أيضًا أن تحتوي على أزرار طاقة وأزرار في الحالة الصلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفدًا رفيعًا من جمعية السلامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟