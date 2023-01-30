النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2449) الاثنين30 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية
- هنية يتلقى دعوة من وزير الخارجية الإيراني لزيارة طهران
- عباس يجتمع في رام الله مع مدير المخابرات الأمريكية
- “القسام” تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية في غزة
- شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في شمال الضفة- (صورة وفيديو)
- سلطات الاحتلال تقرر إغلاق منزل منفذ عملية القدس تمهيدا لهدمه- (فيديو)
- إضراب شامل بكافة مرافق "أونروا" في غزة اليوم
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أخبار إسرائيلي
- الكنيست يصوت اليوم على قانون يستهدف أسرى القدس والداخل
- الشاباك" يحذر من إجراءات طالب وزراء إسرائيليون بتنفيذها بالقدس المحتلة
- بن غفير يطالب بحظر التجول في شعفاط وسموتريتش يدعو لتطويق الأحياء المقدسية
- تقرير: هجوم أصفهان استهدف القدرات العسكرية الإيرانية
- ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ33 أغورة
- الاحتلال يدعم الشرطة بقوات عسكرية في القدس
- أكثر من 100 مؤرخ: حكومة نتنياهو خطر على وجود إسرائيل
- بلينكن يصل اليوم إلى تل أبيب ويلتقي نتنياهو وغدًا الرئيس عباس
- الجيش الإسرائيلي يتراجع عن تفاصيل قتله لسوري عند حدود الجولان
- بيانات إسرائيلية: كمية الأسلحة في المستوطنات بالضفة أعلى من مدن الداخل
اخبار دولية
- اليونيسف تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية
- ماكرون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج دوامة العنف"
- مواجهات مع قوات الاحتلال.. عام النصر لأوكرانيا.. ألمانيا لن تزوّد كييف مقاتلات
- مصدر دبلوماسي لـ”القدس العربي”: جلسة مجلس الأمن المغلقة تغير اتجاهها بعد عملية القدس
- أميركيون: الهجوم بمسيرات على مصنع عسكري إيراني فعل إسرائيلي
- وزير الخارجية الإيراني يُهاتف القائد النخالة ويُعلن عن دعم جهاد الفلسطينيين بالضفة والقدس
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اخبار عربية
- التطورات الفلسطينية تطغى على زيارة بلينكن للقاهرة
- الرئيس الجزائري يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الاحتلال
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في الخليل
- قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل في القدس
- عباس يجتمع في رام الله مع مدير المخابرات الأمريكية
- “القسام” تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية في غزة
- هجمات للمستوطنين وشرطة الاحتلال في القدس.. هدم منزل في “جبل المكبر” وحملة اعتقالات طالت العشرات من الشبان
- سلطات الاحتلال توسع نطاق القمع في السجون.. والأسرى يهددون بالرد
- شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في شمال الضفة- (صورة وفيديو)
- سلطات الاحتلال تقرر إغلاق منزل منفذ عملية القدس تمهيدا لهدمه- (فيديو)
- مصدر دبلوماسي لـ”القدس العربي”: جلسة مجلس الأمن المغلقة تغير اتجاهها بعد عملية القدس
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الشرق الأوسط
- ماكرون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم «تأجيج دوامة العنف»
- التطورات الفلسطينية تطغى على زيارة بلينكن للقاهرة
الاخبار اللبنانية
- صدمة إسرائيل: كلّ الطرق مسدودة
- عملية القدس تشعل فلسطين: المواجهة بأيّ ثمن
- إسرائيل تجترّ خياراتها: لا بديل من «الشيء نفسه»
- رصاصة علقم الأخيرة: لا الرحلة ابتدأت... ولا الدرب انتهى
- المطبّعون لتل أبيب: إنّا على «مُصابكم» لمحزونون
الغد الأردنية
- أميركيون: الهجوم بمسيرات على مصنع عسكري إيراني فعل إسرائيلي
- حكومة نتنياهو بين فكي “تظاهرات التنحي” وضغط “عقوبات” المقدسيين
- مستوطنون ينفذون 144 اعتداء جنوب نابلس الليلة…
الاهرام المصرية
- ماكرون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج دوامة العنف"
- مواجهات مع قوات الاحتلال.. عام النصر لأوكرانيا.. ألمانيا لن تزوّد كييف مقاتلات
- فلسطين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام قوات الجيش الاسرائيلى لقرية دير جرير شرق رام الله
- الرئيس الفلسطينى يؤكد ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية
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الشرق القطرية
الشروق المصرية
- مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين ويحرقون سياراتهم جنوب نابلس
- الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية
- فلسطين.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية دير جرير شرق رام الله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- شهيد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم
- تقرير استهداف أهالي منفذي العمليات.. فشل أمني وسياسي إسرائيلي
- حماس تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن في القدس
- هنية يتلقى دعوة من وزير الخارجية الإيراني لزيارة طهران
- بالصور تفاصيل سيطرة كتائب القسّام على حوّامة صهيونية
- حماس تدين العدوان الغاشم على أصفهان بإيران
- الرئيس الجزائري يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه الاحتلال
صحيفة الأيام
- القدس: هدم منزل وإغلاق بيت علقم ونشر سريّتيْن عسكريّتيْن في المنطقة
- »نتنياهو يؤكد عزم حكومته تعزيز الاستيطان وإجراءات تستهدف عائلات منفذي...
- »مخيم جنين: استشهاد شاب جريح يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 10
- »الرئيس يستقبل مدير جهاز المخابرات العامة الأميركية
- »المستوطنون ينفذون عشرات الاعتداءات مستهدفين المواطنين والمركبات والأشجار
- »"القسام" تسيطر على حوامة إسرائيلية والحصول على "معلومات حساسة"
- »الحركة الأسيرة تلوّح بتصعيد وشيك للتصدي لقمع إدارة السجون المستمر
- »غزة: ناجون يروون تفاصيل مخاطر واجهوها خلال رحلات الهجرة لأوروبا
صحيفة القدس
- محدث|| استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل
- سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين
- بلينكن يصل اليوم إلى تل أبيب ويلتقي نتنياهو وغدًا الرئيس عباس
- الجيش الإسرائيلي يتراجع عن تفاصيل قتله لسوري عند حدود الجولان
- بيانات إسرائيلية: كمية الأسلحة في المستوطنات بالضفة أعلى من مدن الداخل
-
» الحياة الجديدة
- "الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم
- "الخارجية": تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)
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وكالة الرأي
- محدث استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- جرافات الاحتلال تهدم منشأة تجارية وسوراً استنادياً في القدس
- المستوطنون على رأس قائمة حاملي السلاح لدى الاحتلال
- الكنيست يصوت اليوم على قانون يستهدف أسرى القدس والداخل
- كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً
- إضراب شامل بكافة مرافق "أونروا" في غزة اليوم
وكالة صفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- مخطط لهدم 14 منزلًا..توتر شديد بالقدس.. "بن غفير" يُوعز بتسريع عمليات الهدم
- محدث استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال قرب "الإبراهيمي"
- تحليل: السيطرة على الحوامة الإسرائيلية ضربة أمنية وتقنية بالمعركة الأعقد
- نقابة المحامين بالضفة تعلق العمل أمام محاكم الجنايات حتى الخميس
- هنية يتلقى دعوة من وزير الخارجية الإيراني لزيارة طهران
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فلسطين اليوم
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- يرفع عدد الشهداء في الضفة 35..استشهاد شاب من الخليل متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس
- بالفيديو الاحتلال يحاصر منزلاً في جبل المكبر تمهيداً لهدمه ويهدم منشأة تجارية وسوراً لأحد المنازل في سلوان بالقدس
- وزير الخارجية الإيراني يُهاتف القائد النخالة ويُعلن عن دعم جهاد الفلسطينيين بالضفة والقدس
- بالفيديو اصابات بالاختناق بمواجهات عنيفة مع الاحتلال في جبل المكبر وإصابة جندي "إسرائيلي" بسلوان بالقدس
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سما نيوز
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس قرب الحرم الإبراهيمي
- يديعوت: الحكومة الإسرائيلية تنتظر مغادرة بلينكن لتعزيز الاستيطان في القدس والضفة
- باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا
- "الشاباك" يحذر من إجراءات طالب وزراء إسرائيليون بتنفيذها بالقدس المحتلة
- اعتقالات ومواجهات في القدس والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة
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عرب 48
- مواجهات مع الاحتلال في القدس: إصابات في جبل المكبر واعتقالات ببيت حنينا
- "يطلعه على التطورات": الرئيس الفلسطيني يجتمع برئيس CIA
- "كتائب القسام" تعلن السيطرة على مسيّرة للاحتلال واستخراج معلومات "حسّاسة"
- بن غفير يطالب بحظر التجول في شعفاط وسموتريتش يدعو لتطويق الأحياء المقدسية
- تقرير: هجوم أصفهان استهدف القدرات العسكرية الإيرانية
- ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ33 أغورة
- الاحتلال يدعم الشرطة بقوات عسكرية في القدس
- أكثر من 100 مؤرخ: حكومة نتنياهو خطر على وجود إسرائيل
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وكالة وفا
- استشهاد الشاب نسيم ابو فودة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في ...
- تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدان وإصابات واعتقالات وهدم وإغلا ...
- إصابة شابين وإحراق مركبتين خلال مهاجمة المستوطنين بلدة جالو ...
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حدث في مثل هذا اليوم
30 كانون ثاني (يناير)
- 2003م عملية استشهادية قام بها المناضل مراد أبو العسل من سرايا القدس، إذ قام بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين.
- 1993م مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على دورية عسكرية بمنطقة غوش قطيف بخان يونس (جنوب قطاع غزة).
- 1991م إسرائيل تعلن عن مقتل وجرح 285 شخصا حصيلة إطلاق الصواريخ العراقية عليها أثناء حرب الخليج الثانية (1991)، أطلقت بغداد أول صاروخ "أرض - أرض" على إسرائيل الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991.
- 1949م عقد "مؤتمر القدس" في مدينة القدس الذي أقر بأن القدس مدينة عربية وعاصمة فلسطين الأبدية ردا على القرار الصهيوني باعتبارها عاصمة لهم.