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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2449) الاثنين30 يناير 2023

30 كانون ثاني / يناير 2023 09:38

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2449) الاثنين30 يناير 2023

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30 كانون ثاني (يناير)

  • 2003م عملية استشهادية قام بها المناضل مراد أبو العسل من سرايا القدس، إذ قام بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين.
  • 1993م مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على دورية عسكرية بمنطقة غوش قطيف بخان يونس (جنوب قطاع غزة).
  • 1991م إسرائيل تعلن عن مقتل وجرح 285 شخصا حصيلة إطلاق الصواريخ العراقية عليها أثناء حرب الخليج الثانية (1991)، أطلقت بغداد أول صاروخ "أرض - أرض" على إسرائيل الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991.
  • 1949م عقد "مؤتمر القدس" في مدينة القدس الذي أقر بأن القدس مدينة عربية وعاصمة فلسطين الأبدية ردا على القرار الصهيوني باعتبارها عاصمة لهم.
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