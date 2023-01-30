النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2449) الاثنين30 يناير 2023

10:12"العمل" تناقش مع نقابة التحاليل الطبية شروط العمل في المهنة

10:4535 شهيدًا برصاص الاحتلال بالضفة منذ بداية العام

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