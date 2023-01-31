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تقرير: سماعة أبل للواقع المعزز ستوفر تجارب الصحة والعافية

31 كانون ثاني / يناير 2023 08:20

تقرير: سماعة أبل للواقع المعزز ستوفر تجارب الصحة والعافية
تقرير: سماعة أبل للواقع المعزز ستوفر تجارب الصحة والعافية

أفادت تقارير إعلامية أن شركة آبل ستقدم تجارب الصحة والعافية في سماعة الواقع المعزز (AR) - الواقع المختلط (MR) القادمة، ومن المتوقع أن توفر سماعة الرأس MR القادمة من العملاق التكنولوجي ميزات الرفاهية مثل التمرين والتأمل ، وفقًا لتقارير أبلInsider.
 
ولم يعلن صانع iPhone بعد عن أجهزة MR الخاصة به، ولكن من المتوقع إطلاق أول جهاز هذا العام، وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن أن عملاق التكنولوجيا كان يطور برنامجًا يمنح المستخدمين طريقة أسهل لإنشاء تطبيقات AR الخاصة بهم على سماعات الرأس MR القادمة.
 
وتأمل أبل أنه باستخدام أدوات البرنامج، سيتمكن حتى الأشخاص الذين لا يعرفون رمز الكمبيوتر من إخبار سماعة الرأس بإنشاء تطبيق AR ، والذي سيكون متاحًا للتنزيل في متجر تطبيقات أبل، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكر تقرير آخر أن سماعة الرأس MR ستستخدم محركات لضبط العدسات تلقائيًا للحصول على صور مثالية.

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