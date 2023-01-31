منافس صينى جديد لخدمة ChatGPT المدعومة من مايكروسوفت قريبا

أصبحت ChatGPT من OpenAI الموضوع الساخن لكل محادثة على الإنترنت لإتقانها "الدردشة"، ما أثار قلقا كبيرا لدى جوجل، بينما تعهدت مايكروسوفت باستثمار مليارات المليارات في الشركة لنموذج لغتها وتقوم الآن أيضًا بدمجه ضمن مجموعة خدماتها.



ولكن قد يكون هناك قريبًا روبوت دردشة AI أحدث للتحدث إليه، على الأقل للأشخاص في الصين ، حيث تخطط Baidu ، عملاق البحث الصيني ، لجلب روبوت الدردشة AI الخاص بها الذي يشبه ChatGPT.



يخطط محرك البحث الصيني بايدو لإطلاق روبوت محادثة AI خاص به، وفقًا لرويترز. نقلاً عن أشخاص على دراية بالتطور ، يشير التقرير إلى أن برنامج الدردشة الآلي يمكن أن يأتي في أقرب وقت في مارس.



بايدو تخطط لإدخال الذكاء الاصطناعي في البحث

وفقًا للتقرير، تخطط Baidu لتقديم chatbot كتطبيق منفصل ، مثل ChatGPT.



قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إنه سيعمل بشكل مشابه لـ ChatGPT ، مما يعطي نتائج على غرار المحادثة.



يضيف التقرير أن عملاق البحث الصيني يخطط لدمج نموذج اللغة في محرك البحث الخاص به لتلبية النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة chatbot بدلاً من توفير الروابط.



كانت بايدو تبحث بنشاط في الذكاء الاصطناعي لبضع سنوات وتنفق مليارات الدولارات، وتنتقل من التسويق عبر الإنترنت إلى التكنولوجيا العميقة.



وفقا لبعض تقارير فأن نظام "Ernie" الخاص بالشركة، وهو نموذج تعلم آلي واسع النطاق تم تدريبه لعدة سنوات، سيكون أساس برنامج الدردشة القادم الشبيه بـ ChatGPT للشركة.



في الشهر الماضي في مؤتمر للمطورين ، قدمت Baidu ثلاث أدوات للذكاء الاصطناعي تقوم بأدوار كاتب السيناريو والرسام والمحرر / الرسوم المتحركة.



أعلنت شركة مايكروسوفت إحدى الداعمين الأوائل لـ OpenAI ، عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع شراكتها مع صانع ChatGPT.



كما أعلنت الشركة العملاقة التي تتخذ من ريدموند مقراً لها عن تكامل ChatGPT مع منصة الحوسبة السحابية Azure ، ويمكن قريباً دمج نموذج اللغة في Bing ومنتجات الشركة الأخرى.