وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضاً للهدم التعسفي وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ايطاليا: نابولي يواصل زحفه ومحن ميلان ويوفنتوس مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة.. إليك قائمة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الخمسة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتـان في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 5 خرافات شائعة لا تصدقها عن أمراض القلب وتصحيحها وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج الصدفية فى الشتاء؟ 5 نصائح للتخلص من الطفح الجلدى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية 3 ميزات مهمة بآيفون تتعلق بالتصوير وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية منافس صينى جديد لخدمة ChatGPT المدعومة من مايكروسوفت قريبا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

3 ميزات مهمة بآيفون تتعلق بالتصوير

31 كانون ثاني / يناير 2023 08:26

3 ميزات مهمة بآيفون تتعلق بالتصوير
3 ميزات مهمة بآيفون تتعلق بالتصوير

يتميز هاتف أيفون بميزات مختلفة في التصوير يجب عليك معرفتها والاستفادة منها سواء فيما يخص التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وهنا نرصد لك التفاصيل وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو
هذه خدعة سهلة تسمح لك بالتقاط الصور أثناء تسجيل مقطع فيديو، ما عليك سوى الضغط على أيقونة shutter icon بجوار زر التسجيل الأحمر.

التقاط صورة دون استخدام اليدين
قم بتشغيل وظيفة الأوامر الصوتية لجهاز أيفون في الإعدادات بالانتقال إلى إمكانية الوصول والتحكم الصوتي، ومن هنا، يمكنك أن تطلب من Siri فتح الكاميرا والتقاط صورة لك.

اضف تسميات توضيحية إلى الصور ومقاطع الفيديو 
يمكنك تتبع جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق تسميات توضيحية لها بسهولة، فما عليك سوى التمرير سريعًا لأعلى على صورة أو مقطع فيديو والضغط فوق حقل "إضافة تسمية توضيحية" وإدخال تسمية توضيحية. 

كما أنه بمجرد القيام بذلك، يمكنك البحث عن الصور باستخدام الكلمات الرئيسية باستخدام شريط بحث أيفون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفدًا رفيعًا من جمعية السلامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟