تقرير: أبل قد تطلق أول جهاز قابل للطي العام المقبل

كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تطرح أول جهاز قابل للطي في عام 2024، والذي يمكن أن يكون جهاز iPad القابل للطي، وفي حين أننا قد لا نحصل على iPad جديد في عام 2023، يمكننا أن نرى iPad جديدًا قابلًا للطي ينضم إلى التشكيلة العام المقبل.



وكان المحلل Ming-Chi Kuo قد ألمح سابقًا إلى أن أبل تعمل على جهاز iPad قابل للطي، لكنه لم يذكر متى سيتم إطلاقه، والآن ، Kuo ، في تغريدة ، قال إنه "إيجابي" من أن iPad القابل للطي يمكن إطلاقه في أقرب وقت في العام المقبل.



وفي تغريدة ، يتوقع Kuo انخفاضًا بنسبة 10 إلى 15 بالمائة في شحنات iPad في عام 2023، ومع ذلك ، يقول المحلل إن إدخال iPad الجديد القابل للطي في عام 2024 سيفيد الشحنات مع تحسين مزيج المنتجات أيضًا.



ولا يكشف Kuo كثيرًا عما يمكن توقعه من iPad القابل للطي إلا أنه سيحتوي على مسند مصنوع من ألياف الكربون، فيما بدأت Apple عام 2023 بشرائح سلسلة M2 الجديدة وأجهزة MacBooks و Mac mini و HomePod.



وقريبًا ، من المتوقع أن تكشف النقاب عن أول سماعة رأس للواقع المختلط على الإطلاق ، وكالعادة ، ستكون هناك أجهزة iPhone جديدة ، وساعات Apple ، وحتى Apple Silicon Mac Pro الجديد، لكن ، قد لا نحصل على جهاز iPad جديد هذا العام ، كما يقترح Kuo.



وبصرف النظر عن جهاز iPad القابل للطي ، يقترح Kuo أن تقوم Apple أيضًا بتحديث iPad mini في عام 2024 بمعالج جديد، ويقول كو إن جهاز iPad الجديد سيدخل حيز الإنتاج بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2024.



وكانت هناك شائعات عن أن جهاز iPad القابل للطي يهدف إلى استبدال iPad mini ، ولكن وفقًا لـ Kuo ، لن يحدث ذلك، ويقول المحلل إن جهاز iPad القابل للطي سيكون أغلى بكثير من جهاز iPad mini، لذلك ، من غير المرجح أن يحل جهاز iPad القابل للطي محل جهاز iPad mini.