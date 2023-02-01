واتس آب يبدأ اختبار مميزات جديدة للمجموعات على الإصدار التجريبي

طرح واتس آب تحديثًا لإصدار أندرويد التجريبي الخاص به والذي سيسمح للمستخدمين بتعيين مواضيع وأوصاف أطول للمجموعات، حيث ستمكّن هذه الميزة الجديدة المستخدمين من توصيل مزيد من المعلومات حول المجموعة ، مثل الغرض منها وقواعدها وموضوعات المناقشة وغير ذلك الكثير.



ويعد هذا التحديث جزءًا من جهود واتس آب لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل تواصل الأشخاص مع بعضهم البعض على النظام الأساسي.



ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستساعد التغييرات القادمة المستخدمين على وصف المجموعة بطريقة أفضل، وعلى عكس ما سبق ، تمت زيادة حد الأحرف لمجموعات واتس آب من 25 إلى 100 بهدف توفير المزيد من الحرية لمشرفي المجموعة أثناء قيامهم بتسمية مجموعاتهم، وسيساعد هذا في تحديد الغرض من المجموعة بسهولة.



فيما يتم طرح التحديث من خلال Google Play Store Beta Program لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، التحديث يحمل الإصدار 2.23.3.9 الذي يسمح للمستخدمين بتعيين مواضيع وأوصاف أطول للمجموعة.



وعلاوة على ذلك ، يعمل العملاق المملوك لـ Meta أيضًا على زيادة حد أحرف وصف المجموعة من 512 حرفًا إلى 2048 حرفًا.



ويحتاج مستخدمو واتس آب إلى ملاحظة أنهم قد يفشلون في إدخال وصف أطول لمجموعاتهم حاليًا، ولا يهم ما إذا كانت الميزة قد تم تمكينها بالفعل لحساب واتس آب الخاص بهم. يُقترح عليهم الانتظار بعض الوقت قبل تحديث وصف المجموعة.



ويمكن لأولئك الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث لـ واتس آب beta من متجر Google Play ممارسة مواضيع وأوصاف جماعية أطول، ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث على مراحل وسيصل تدريجياً إلى المزيد من المستخدمين في الأيام القادمة.



واتس آب يعمل على ميزة اختصارات جهات الاتصال في المجموعات، وفي الوقت نفسه ، يعمل واتس آب أيضًا على ميزة جديدة تسمح لمشرفي المجموعة بالدردشة مباشرة مع المشاركين في المجموعة بدلاً من الانتقال إلى صفحة معلومات المجموعة.