النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2451) الاربعاء1 فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- الإعلام الحكومي يرصد 62 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال يناير
- وزارة الأسرى: أجواء التوتر داخل سجون الاحتلال مستمرة لليوم الخامس
- عباس يشترط تراجع إسرائيل عن ممارساتها لإعادة التنسيق الأمني
- عائلات فلسطينية تطالب بلينكن بعدم إقامة السفارة الأميركية على أراضيها المصادرة في القدس
- الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل في القدس
- بلديات غزة تطلق “صرخة استغاثة” وتحذر من انهيار الخدمات الأساسية للسكان المحاصرين
- قيادة المقاومة الشعبية تدعو للإسراع في تشكيل لجان الحراسة لصد هجمات المستوطنين
- بلديات غزة تطلق “صرخة استغاثة” وتحذر من انهيار الخدمات الأساسية للسكان المحاصرين
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يبدي استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
- بن غفير يتخذ قرارا جديدا ضد الأسرى الفلسطينيين ويأمر بإغلاق المخابز في السجون
- ثمانية صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية
اخبار دولية
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القدس العربي
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- بن غفير يتخذ قرارا جديدا ضد الأسرى الفلسطينيين ويأمر بإغلاق المخابز في السجون
- معركة خلافة عباس قد تتسبّب في “انهيار” السلطة الفلسطينية
- إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)
- منعا لهدمه.. “اعتصام مفتوح” في تجمع الخان الأحمر بالقدس- (فيديو)
- عباس: مستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الاحتلال
- بلديات غزة تطلق “صرخة استغاثة” وتحذر من انهيار الخدمات الأساسية للسكان المحاصرين
- قيادة المقاومة الشعبية تدعو للإسراع في تشكيل لجان الحراسة لصد هجمات المستوطنين
- نداء أممي إنساني لتلبية احتياجات سكان غزة
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الشرق الأوسط
- عباس يشترط تراجع إسرائيل عن ممارساتها لإعادة التنسيق الأمني
- عائلات فلسطينية تطالب بلينكن بعدم إقامة السفارة الأميركية على أراضيها المصادرة في القدس
- بوادر «عصيان مدني» في القدس لمواجهة «حملة الهدم» الإسرائيلية
الاخبار اللبنانية
- زيارة أميركية ثالثة إلى إسرائيل | بلينكن لتل أبيب: لا تُفسدوا خُططنا
- تعليق تصاريح العمل للغزّيين: الاحتلال يُضاعف اشتراطاته
الغد الأردنية
- الإضراب الشامل بمواجهة عقوبات الاحتلال الجماعية بحق المقدسيين
- لرفضها إدانة عملية القدس.. هل تنتقم إسرائيل من روسيا بتزويد…
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- السعودية تشدد على ضرورة إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية
- نتنياهو يبدي استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير عائلة بنات ترفض ادعاء طبيب أردني أن ميتة نزار "طبيعية"
- تقرير: معركة خلافة "عباس" قد تتسبّب في "انهيار" السلطة
- "بن غفير" يُصعّد خطواته تجاه الأسرى ويأمر بإغلاق المخابز في السجون
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- بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- "عرين الأسود" تستهدف جنود الاحتلال عند حاجز صرّة غرب نابلس
- الاحتلال يهدم منزلين في بيت لحم
- صحيفة الأيام
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- الرئيس يشدد لبلينكن على إنهاء الاحتلال والوزير الأميركي لم يحمل معه شيئاً...
- » بلينكن يبقي عدداً من مساعديه في المنطقة لمتابعة الأوضاع
- »سلطات الاحتلال تنفّذ حملة تنكيل بحق الأسيرات في سجن "الدامون"
- »الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية
- »جبل المكبر يقفل مداخله أمام الاحتلال والمستوطنون يعتدون في البيرة وحوارة
- »نجاة مهاجرين فلسطينيين من الغرق بعد دفعهم من خفر السواحل اليوناني
- »وثائق حكومية بريطانية: بوش سعى لإسقاط عرفات خلال انتفاضة الأقصى
- »جيش الاحتلال يحقق بحادثة ضرب جنود "غولاني" ضابطاً في الخليل
صحيفة القدس
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- تقرير دولي: معركة خلافة عباس قد تتسبّب في "انهيار" السلطة الفلسطينية
- بن غفير يأمر بإغلاق "مخابز البيتا" التي تزود الأسرى بالخبز
- اجتماع للقيادة الفلسطينية الجمعة لبحث تصعيد الاحتلال
- هذا ما قدمه.. "هآرتس": لقاء عباس وبلينكن انتهى بدون نتائج
- بلينكن يترك مساعديه للعمل على تهدئة الأوضاع بالضفة
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» الحياة الجديدة
الرئيس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي: نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث اليوم من ممارسات تقوض حل الدولتين
- الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل في القدس
- "مقاومة الجدار": 700 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي
- الاحتلال يهدم منزلين في الولجة وبيت جالا شمال غرب بيت لحم
- أسير من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: إغلاق "بن غفير" مخابز الأسرى يعكس مدى عجزه
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- الإعلام الحكومي يرصد 62 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال يناير
- وزارة الأسرى: أجواء التوتر داخل سجون الاحتلال مستمرة لليوم الخامس
- الاحتلال يهدم منزلين شمال غرب بيت لحم
- المرور: إصابتان في 7 حـوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية
- "بن غفير" يأمر بإغلاق مخابز الأسرى
- الاحتلال يخطر عائلات في الأغوار الشمالية بالطرد
- "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير
- محدث الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين والقدس
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وكالة صفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يواصل تضييقه على الأسرى ويغلق المخابز
- اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة
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الاحتلال يقر بندًا يسمح بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكل فوري
فلسطين اليوم
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- خيبة أمل من المنخفض الجوي في غزة.. وراصد لـمراسلنا: منخفض السبت من نصيب القطاع
- أسرى النقب يواصلون الإضراب
- بعد يوم ســاخن في السجون ..إغلاق السجون لليوم الثاني و "بن غفير" يُشعل الفتيل مجدداً
- قوات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء غرب بيت لحم
- بالأسماء : اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة
سما نيوز
- هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..
- مصادر : مصر تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في فلسطين وهي كالتالي ..
- لهذا السبب.. سلطات الاحتلال توقف استقبال طلبات تصاريح العمل من قطاع غزة
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- هل تساهم زيارة بلينكن بتراجع السلطة عن قرارها بشأن "التنسيق الأمني"؟ مجدلاني يجيب
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عرب 48
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- اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس
- الاحتلال يخطر عدّة عائلات في الأغوار بالطرد
- قتيل وإصابة خطيرة بإطلاق نار في مخيم شعفاط
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- تصريح مدع ضد مستوطن أضرم النار بسيارة على خلفية عنصرية في الضفة
- خطة لوزارة المالية تستهدف المسنين المستحقين لرعاية منزلية ومخصصاتهم
- سموتريتش: سعر البنزين سينخفض يوم الجمعة المقبل
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وكالة وفا
- الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم الم ...
- "مقاومة الجدار": 700 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي
- الاحتلال يهدم منزلين في الولجة وبيت جالا شمال غرب بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 شباط (فبراير)
- 1969م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الخامسة بالقاهرة.
- 1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1962م الاحتلال الإسرائيلي يهاجم قرية "التوافيق" السورية ودمّرها بالكامل.
- 1948م الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي في مدينة القدس في عملية فدائية جريئة أسفرت عن قتل 20 إسرائيلياً.
- 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.