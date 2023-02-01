النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2451) الاربعاء1 فبراير 2023

11:21الأسيرات برسالة صوتية: من سيُلقّن العدو درسًا على تطاوله علينا؟!

11:24النائب العام: " نسّجل اعتزازنا بالوحدة والتلاحم بين الفصائل الفلسطينية"

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