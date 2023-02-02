Xiaomi تنافس سامسونغ بحواسب لوحية مميزة

تستعد Xiaomi لإطلاق حواسبها اللوحية الجديدة التي ستنافس فيها أحدث حواسب غالاكسي من سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi ستكشف قريبا عن نموذجين من حواسبها اللوحية الجديدة هما "Pad 6" و "Pad 6 Pro"، وستحصل هذه الأجهزة على شاشات IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 و144 هيرتزا، وتعمل هذه الشاشات مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.

ومن المتوقع أن يعمل حاسب Xiaomi Pad 6 بمعالجات Snapdragon 870، بينما سيحصل Pad 6 Pro على معالجات Snapdragon 8+ Gen 1، و12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

وستتزود حواسب Xiaomi الجديدة بهياكل متينة صنعت إطاراتها من المعدن، وستجهّز بماسح لبصمات الأصابع، وبطاريات تكفيها لتعمل 11 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، وستعمل هذه البطاريات مع شواحن سريعة باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda