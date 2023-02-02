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"تويتر" يحصل على ميزات مهمّة

02 شباط / فبراير 2023 08:51

"تويتر" يحصل على ميزات مهمّة

ذكرت وسائل إعلام أن القائمين على تطبيق "تويتر" سيضيفون ميزات جديدة للتطبيق لاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق "تويتر" سيحصل على ميزة ستقلل من ظهور الرسائل أو الإشعارات غير المرغوب فيها بالنسبة للمستخدمين.

وبالإضافة للميزة المذكورة سيتمكن مستخدمو "تويتر" الذين تم تعليق أو حظر حساباتهم من الطعن في قرار تعليق الحساب، ولاستعادة الحساب المحظور يجب أن يخضع المستخدم لاختبارات بناء على معايير جديدة سيتبعها "تويتر".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن القائمين على  منصة "تويتر" يسعون أيضا لإدخال خدمات الدفع الإلكتروني إلى المنصة،  وأنهم بدأوا بالفعل بتقديم التراخيص لهذا الغرض.

وتبعا لصحيفة فاينانشال تايمز فإن مديرة إدارة المنتجات في "تويتر" إستر كروفورد، هي وفريق صغير سيقودون عملية تطوير ميزة الدفع الإلكتروتي عبر المنصة.

ويرى بعض المحللين أن هذه الميزة قد تدرّ بعض الأرباح على "تويتر" التي خسرت العديد من عائداتها التي كانت تحصل عليها من الإعلانات.

المصدر: وكالات روسية

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