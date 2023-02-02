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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2452) الخميس2 فبراير 2023

02 شباط / فبراير 2023 10:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2452) الخميس2 فبراير 2023

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·         وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل

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صحيفة الأيام

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·         الاحتلال يهدم في القدس وبيت جالا ويواصل حصاره المفروض على أريحا

·         »الأسرى يواصلون التضامن مع الأسيرات وبن غفير يغلق مخابز لهم في سجنين

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 صحيفة القدس

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المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم

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» الحياة الجديدة

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وكالة  الرأي

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·         الإعلام العبري: القبة الحديدية تعترض صاروخًا أطلق من غزة

وكالة صفا

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في ظل هجمة الاحتلال الشرسة.. ما المطلوب فلسطينيًا لحماية الأسيرات؟

·         دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا

·         عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى

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·         مقتل مستوطن رابع متأثرًا بجراحه في عملية "إلعاد"

·         الاحتلال يعتقل 15 شابا بمناطق متفرقة من رام الله

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·         الاحتلال يقر بندًا يسمح بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكل فوري

فلسطين اليوم

·         بالفيديو هــدم منزلين في دوما بعد اقتحام قوات كبيرة للمنطقة

·         العمصي يوضح لـ"فلسطين اليوم"حقيقة إيقاف الاحتلال استقبال طلبات التصاريح لعمال غزة

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سما نيوز

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·         "أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

·         بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة

·         طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

·         جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخ اطلق من غزة

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عرب 48

·         الاحتلال يقصف عدة مواقع بقطاع غزة والمقاومة ترد

·         مستوطنون يسيّجون مئات الدونمات في الأغوار الشماليّة

·         وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل

·         نتنياهو إلى فرنسا الخميس

·         موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

·         الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة

·         ليفين يلمح إلى مساعيه للإطاحة بقضاة المحكمة العليا

·         حكومة نتنياهو تطالب المحكمة بتأجيل ردها بشأن خان الأحمر للصيف المقبل

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وكالة وفا

·         مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتويات ...

·         الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة غالبيتهم من رام الله

·         (محدث) الاحتلال يهدم منزلين في قرية دوما جنوب نابلس

·         الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من المغير غالبيتهم أطفال

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حدث في مثل هذا اليوم

2 شباط (فبراير)

·         1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين (1922م- 1995) يهاجم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء الإسرائيليين. وقع الاثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.

·         1965م البرلمان الإسرائيلي يسنّ قانوناً يتيح لسلطة الاحتلال مصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948.

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