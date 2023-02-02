النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2452) الخميس2 فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- حماس: حكومة الاحتلال تفتح الباب واسعًا أمام التصعيد
- استمرار مجزرة هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة والشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
- إسرائيل تقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع
- الشرطة الإسرائيلية تداهم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس
· وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل
أخبار إسرائيلي
- ليفين يلمح إلى مساعيه للإطاحة بقضاة المحكمة العليا
- حكومة نتنياهو تطالب المحكمة بتأجيل ردها بشأن خان الأحمر للصيف المقبل
- سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ 100 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم
- نتنياهو يؤيد إدارة الفلسطينيين شؤونهم «بعد سلام شامل» مع الدول العربية
- اليمين الإسرائيلي المتطرف يفشل الزيارة الأميركية.. والاحتلال يصعد
- نتنياهو إلى فرنسا الخميس
اخبار دولية
- زيارة أميركية ثالثة إلى إسرائيل | بلينكن لتل أبيب: لا تُفسدوا خُططنا
- موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحةرئيس تشاد في إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده اليوم
- فريق أمريكي يبدأ مهمة وساطة لإعادة الهدوء ومصر تقدم مقترحات جديدة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة
- المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة رداً على الغارات الإسرائيلية- (فيديوهات)
- 23 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 44 وقتاً في “الإبراهيمي” الشهر الماضي
- وفد قيادي من “الجهاد الإسلامي” يزور القاهرة الأسبوع المقبل
- مسؤول فلسطيني يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات أحادية الجانب- (تغريدة)
- الشرطة الإسرائيلية تداهم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس
- استمرار مجزرة هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة والشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
- فريق أمريكي يبدأ مهمة وساطة لإعادة الهدوء ومصر تقدم مقترحات جديدة
- منع إدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة
- نتنياهو يؤيد إدارة الفلسطينيين شؤونهم «بعد سلام شامل» مع الدول العربية
- عباس ينتظر تغييراً في تل أبيب... ويترأس الجمعة اجتماعاً
الاخبار اللبنانية
- بن غفير «يكتشف» خُبز السجون: فلْيُمنع عن الأسرى!
- إعلام العدو: القبّة الحديدية تعترض صاروخاً أُطلِق من غزة
- رئيس تشاد يزور كيان الاحتلال
- نتنياهو يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
- زيارة أميركية ثالثة إلى إسرائيل | بلينكن لتل أبيب: لا تُفسدوا خُططنا
ثلاث ضربات «إسرائيلية» لـ«البوكمال» | واشنطن لبغداد: ممنوعُ الانفتاح على دمشق
الغد الأردنية
- المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة رداً على الغارات الإسرائيلية-(فيديوهات)
- اليمين الإسرائيلي المتطرف يفشل الزيارة الأميركية.. والاحتلال يصعد
- الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
- 700 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين الشهر…
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
- نتنياهو يعرب عن استعداده للوساطة بين روسيا…
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الاهرام المصرية
الشرق القطرية
الشروق المصرية
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- إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة للمرة الثانية خلال أيام
- القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من قرية شمال شرق رام الله
- إسرائيل تقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع
- غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مقتل إسرائيلي متأثرًا بإصابته في عملية "إلعاد" بـ(تل أبيب)
- تقرير العمليات الفدائية في الضفة.. "الإسرائيليون" يفقدون الثقة بجيشهم
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- حوار أبو شحادة: فرصة تاريخية لتعرية (إسرائيل) في الساحة الدولية
- كتائب القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال بصواريخ "أرض - جو"
- حماس: حكومة الاحتلال تفتح الباب واسعًا أمام التصعيد
- محدث طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة تتصدى
صحيفة الأيام
· الاحتلال يهدم في القدس وبيت جالا ويواصل حصاره المفروض على أريحا
· »الأسرى يواصلون التضامن مع الأسيرات وبن غفير يغلق مخابز لهم في سجنين
· »غزة: إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه سديروت والاحتلال يتأهب على حدود القطاع
· »المنخفض يتراجع اليوم وآخر يبدأ السبت
· »إسرائيل تدرس وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية
· »نتنياهو: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي
· »رئيس تشاد في إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده اليوم
· »موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة
صحيفة القدس
· سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ 100 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم
· أبو السعود لـ "القدس": مقترح الدرجات الأكاديمية عنصري
· التوقيع على اتفاقية لدعم موازنة الحكومة بـ 199 مليون يورو
· مصرع إسرائيلي متأثرًا بجروحه في عملية "إلعاد"
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» الحياة الجديدة
· الاحتلال يهدم منزلين في قرية دوما جنوب نابلس
· الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة غالبيتهم من رام الله
· "أمنستي": الخطر يداهم الفلسطينيين بينما تُرسخ إسرائيل نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)
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وكالة الرأي
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· وزارة الأسرى تستعرض مجمل الأحداث الجارية بسجون الاحتلال
· مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه بعملية "إلعاد" العام الماضي
· غارات إسرائيلية على غزة والمقاومة تتصدى
· "المالية" تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين
· الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا بالضفة
· "المرور": وفاتان و191 إصابة بـ 315 حادث سير خلال يناير
· الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة على بعض المناطق
· الإعلام العبري: القبة الحديدية تعترض صاروخًا أطلق من غزة
وكالة صفا
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في ظل هجمة الاحتلال الشرسة.. ما المطلوب فلسطينيًا لحماية الأسيرات؟
· دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا
· عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
· "بن غفير" يُقر إجراءات لتسليح آلاف الإسرائيليين
· مقتل مستوطن رابع متأثرًا بجراحه في عملية "إلعاد"
· الاحتلال يعتقل 15 شابا بمناطق متفرقة من رام الله
· بالفيديو غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة ترد
· الاحتلال يقر بندًا يسمح بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكل فوري
فلسطين اليوم
· بالفيديو هــدم منزلين في دوما بعد اقتحام قوات كبيرة للمنطقة
· العمصي يوضح لـ"فلسطين اليوم"حقيقة إيقاف الاحتلال استقبال طلبات التصاريح لعمال غزة
· مقتل مستوطن مـتأثراً بجراحه الخطيرة في عملية "إلعاد" قبل حوالي 9 أشهر
· بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
· بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة بالقطاع والأخيـــــرة ترد
سما نيوز
· الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً
· "أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟
· بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة
· طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى
· جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخ اطلق من غزة
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عرب 48
· الاحتلال يقصف عدة مواقع بقطاع غزة والمقاومة ترد
· مستوطنون يسيّجون مئات الدونمات في الأغوار الشماليّة
· وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل
· نتنياهو إلى فرنسا الخميس
· موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة
· الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة
· ليفين يلمح إلى مساعيه للإطاحة بقضاة المحكمة العليا
· حكومة نتنياهو تطالب المحكمة بتأجيل ردها بشأن خان الأحمر للصيف المقبل
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وكالة وفا
· مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتويات ...
· الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة غالبيتهم من رام الله
· (محدث) الاحتلال يهدم منزلين في قرية دوما جنوب نابلس
· الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من المغير غالبيتهم أطفال
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