كيفية إيقاف التشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو فى فيسبوك

يشكو مستخدمو تطبيق فيسبوك منذ سنوات بسبب التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في فيسبوك، وذلك يتسبب في استنزاف بطارية الهاتف بشكل كبير، وأيضاً بطء الانترنت.



كان قد صرح George Hayward عالم البيانات السابق في شركة فيسبوك في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أنه رفض المشاركة في عملية "الاختبار السلبي" وقد أدى ذلك إلى فصله من الشركة، ولذلك رفع دعوى قضائية ضد الشركة.



كيفية إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في فيسبوك:

1- انتقل إلى تطبيق فيسبوك في هاتفك.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

3- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy ثم اضغط عليه.

4- اضغط على خيار ( الإعدادات) Settings.

5- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الوسائط وجهات الاتصالMedia and Contacts ثم اضغط عليه.

6- اضغط على خيار (التشغيل التلقائي) Autoplay، سيظهر لك 3 خيارات، فعّل خيار (عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا) Never Autoplay Videos.