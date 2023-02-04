هل يطلق انستجرام ميزة "التوثيق المدفوع" للمستخدمين؟

كشف أحد المهندسين المهتمين بشأن انستجرام، أن الشركة تبحث إمكانية تقديم التحقق المدفوع للمستخدمين، بناء على كود شاهده علي التطبيق، يشير إلي " السارة الزرقاء المدفوعة"، والتى قد تكون علي الأرجح العلامات الزرقاء التي تم التحقق من المستخدمين على المنصة، حسبما نقل موقع Engadget عن TechCrunch.



قال أليساندرو بالوزي، "يرمز FB و IG إلى فيسبوك وإنستجرام ، مما قد يعني أن ميتا تفكر في التحقق من المستخدمين مقابل رسوم عبر الأنظمة الأساسية.



كما تلاحظ TechCrunch ، أن IDV هو اختصار معروف لـ "التحقق من الهوية". اكتشف "بالوزير"، العديد من الميزات التي لم يتم إصدارها في الماضي ، بما في ذلك ميزة تشبه BeReal وجدولة داخل التطبيق على إنستجرام.



بالإضافة إلى ذلك، تتردد أنباء أن المطور اكتشف أيضًا رمزًا يشير إلى نوع جديد من الاشتراك، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان مرتبطًا بشكل مباشر بالتحقق المدفوع.



كانت تويتر قد أطلقت خدمة "بلو" مؤخرا وهى عبارة عن خدمة اشتراك تتكلف ما بين 8 دولارات و 11 دولارًا شهريًا وتمنح المستخدمين الوصول إلى علامة الاختيار التي تم التحقق منها لموقع الويب، إلى جانب بعض الميزات التجريبية.



كان تقديم التحقق المدفوع أحد الخطوات الأولى التي قام بها إيلون ماسك عند توليه تويتر، وقد جعل Blue يبدو أكثر جاذبية للمشتركين المحتملين.



تسبب إطلاقه بمشكلات فى بدايته، حيث لم تنفذ الشركة ضمانات لمنع المستخدمين العشوائيين من انتحال شخصية الشركات والشخصيات البارزة.



وإذا كانت ميتا تطور حقًا التحقق المدفوع، فعليها أن تجد طريقة لعدم تكرار خطأ تويتر، خاصة وأن مستخدمي إنستجرام قد يتدافعون للتحقق من ملفاتهم الشخصية، مع الأخذ في الاعتبار مدى صعوبة الحصول على شارة زرقاء على التطبيق حاليًا.



حتى أن هناك سوقًا سوداء للتحقق من إنستجرام، حيث يدفع الأشخاص ما يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على علامة زرقاء بجوار أسمائهم.



وقال TechCrunch إن ميتا اختار عدم التعليق على اكتشاف "بلوزي"، حول ما إذا كان يعمل حقًا على التحقق المدفوع أم لا.

