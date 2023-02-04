ماذا يعني الوضع الداكن فى سناب شات وكيفية تفعيله

أصبح الوضع الداكن الذي يجعل كل خبفيات التطبيق باللون الأسود، مثل الوضع الداكن في فيس بوك، وهو من أبرز الميزات التي تقدمها الكثير من التطبيقات والخدمات وأنظمة التشغيل المختلفة، وذلك لفائدته الكبيرة مثل تقليل إجهاد العين وتوفير عمر البطارية، وأصبح تطبيق سناب شات أحدث التطبيقات التي تقدم هذه الميزة رسميًا في إصدار iOS.



وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فإنه لا توجد طريقة رسمية يمكنك من خلالها الحصول على الوضع الداكن في التطبيق، ولكن أحد الحلول هو تفعيل الوضع الداكن على مستوى النظام لإجبار التطبيقات الخارجية على التحول إلى الوضع، حيث لم يقدم التطبيق حتى الآن أسباب عدم إطلاق ميزة الوضع الداكن لمستخدمي هواتف أندرويد.



كيفية تفعيل الوضع الداكن في تطبيق سناب شات:

1- افتح تطبيق سناب شات في هاتف آيفون.

2- اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

3- اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى ومن ثم حدد خيار المظهر.

4- يظهر لك ثلاث خيارات للاختيار من بينها، وهي: داكن بشكل دائم، أو تفعيل الوضع عندما يكون الهاتف في الوضع الداكن، أو السطوع الدائم.

5- حدد خيار داكن بشكل دائم.