النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2453) السبت 4/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

أمين عام “الجهاد الإسلامي” في القاهرة لبحث الوضع الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة ويطالب بإدانها ووقفها

مسئول فلسطيني: نقدر دور مصر المحوري بشأن قضيتنا.. ولا نعول على زيارة بلينكن

أخبار إسرائيلية

حكومة اليمين تقر خطط نهب للأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

اخبار دولية

الأمم المتحدة تحض الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء “التصعيد غير المنطقي”

إيران واتفاقيات إبراهيم مقابل التخفيف عن الفلسطينيين

فرنسا: إلغاء انتخاب نائب «تشمل دائرته إسرائيل»

لافروف: نبحث مع الجامعة العربية استعدادات اجتماع المنتدى الوزاري العربي الروسي

أخبار عربية

رئيس النواب الأردني: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئا على عملية السلام

إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة- (فيديوهات)

حصار الاحتلال لمدينة أريحا يكبدها خسائر فادحة في قطاعي الزراعة والسياحة

المطران عطا الله حنا: لا بدّ من حراسة المقدسات منعاً من دخول المتطرفين أصحاب الأهداف المبيّتة

قيادة الأسرى تعلن الانتصار على السجان الإسرائيلي وتوقف الاحتجاجات بعد اتفاق ينهي العقوبات

فرنسا: إلغاء انتخاب نائب «تشمل دائرته إسرائيل»

الاهرام المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني يُحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة ويُطالب بإدانتها ووقفها

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا الفلسطينية

الشروق المصرية

إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

مفوض أممي: إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" ماذا حمل وزير الخارجية الإسرائيلي في حقيبته إلى الخرطوم؟

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من رام الله

إضراب موظفي "الأونروا" يلقي بظلال قاتمة على الحياة العامة في مخيم بلاطة

النتشة لـ "القدس": الوحدة وصفة الحفاظ والحماية لمؤسسات القدس من الابتلاع والتهويد

إصابة حرجة لشاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة

عائلته مستهدفة.. تمديد اعتقال الأسير يحيى الزبيدي

الحياة الجديدة

الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين عقب محاصرة منزل في عقبة جبر

فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه الفاشي بحق أبناء شعبنا

مسيرة جماهيرية في طوباس لاستقبال جثمان الشهيد قلالوة

جريدة الأيام

جنود الاحتلال يعدمون شاباً بالرصاص لدى مروره عبر حاجز "حوارة" العسكري

عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

إشتية يدين القرصنة الجديدة لأموال المقاصة

العلم الفلسطيني مجدّداً بالشيخ جرّاح رغم حظر بن غفير

محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

بن غفير يهدّد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

أكثر من 60 ألف مواطن أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

وكالة صفا

استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية

إصابات بينها خطيرة ومحاصرة أحد المنازل بمخيم عقبة جبر بأريحا

العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

برئاسة الرئيس.. القيادة تعقد اجتماعا لها في رام الله

تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

عرب 48

الأسرى يوقفون الخطوات الاحتجاجية بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدارة سجون الاحتلال

الاحتلال يحاصر منزلا بأريحا: اشتباك وإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص و3 اعتقالات

الاحتلال يقتحم أريحا ومواجهات في مدخل مخيم عقبة جبر

تفاصيل الهجمة التي تعرضت لها أسيرات "الدامون"

هيومن رايتس ووتش": إغلاق منازل الفلسطينيين عقاب جماعي يرقى لجريمة حرب

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابا من الرامة جنوب جنين

الاحتلال يجدد اقتحامه لمدينة أريحا

حدث في مثل هذا اليوم

4 شباط (فبراير)

2001م الأهالي في مخيّم جباليا يهاجمون مراكز شرطة وأمن الحكم الذاتي احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الفلسطينيّة على أنصار حركات المقاومة، ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلاميّ.

1997م مصرع ثلاثة وسبعين ضابطا وضابط صف من قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي لدى اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين عسكريتين كانتا في طريقهما للقيام بعملية إنزال خاصة في جنوب لبنان.

1994م مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

1990م مقتل عشرة سياح إسرائيليين قرب العاصمة المصرية القاهرة، انتقاماً لقيام الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994).

1986م طائرات "إسرائيلية" تعترض طائرة ليبية وتجبرها على الهبوط في (إسرائيل).

1983م انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.

1978م الموساد الإسرائيلي يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.