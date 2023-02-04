النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2453) السبت 4/2/2023
أخبار فلسطينية
أمين عام “الجهاد الإسلامي” في القاهرة لبحث الوضع الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة ويطالب بإدانها ووقفها
مسئول فلسطيني: نقدر دور مصر المحوري بشأن قضيتنا.. ولا نعول على زيارة بلينكن
22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
هيئة مقدسية: سياسة الهدم المتصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني
مفوض "أونروا": نعيش وضعاً شائكاً ومستمرون بدعم الفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
تقرير حماية الإنتاج وتشجيع الاستثمار مطالب ضرورية لخفض العجز التجاري
حكومة اليمين تقر خطط نهب للأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات
قناة عبرية: بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة “الإسرائيلية”
نتنياهو: التدخل الأمريكي في الخطة القانونية "غبي"
مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين
نتنياهـــو يدرس تعيين أحد مقربيه سفيراً في باريس
يهود أميركيون يدعون الإدارة الأمريكية لعدم ربط معاداة السامية بانتقاد "إسرائيل"
اخبار دولية
الأمم المتحدة تحض الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء “التصعيد غير المنطقي”
إيران واتفاقيات إبراهيم مقابل التخفيف عن الفلسطينيين
فرنسا: إلغاء انتخاب نائب «تشمل دائرته إسرائيل»
لافروف: نبحث مع الجامعة العربية استعدادات اجتماع المنتدى الوزاري العربي الروسي
الأمم المتحدة: توسيع “إسرائيل” لترخيص السلاح سيؤدي لمزيد من العنف
أخبار عربية
رئيس النواب الأردني: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئا على عملية السلام
وقفة حاشدة في الكويت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة- (فيديوهات)
حصار الاحتلال لمدينة أريحا يكبدها خسائر فادحة في قطاعي الزراعة والسياحة
المطران عطا الله حنا: لا بدّ من حراسة المقدسات منعاً من دخول المتطرفين أصحاب الأهداف المبيّتة
قيادة الأسرى تعلن الانتصار على السجان الإسرائيلي وتوقف الاحتجاجات بعد اتفاق ينهي العقوبات
الشرق الأوسط
جريحان فلسطينيان في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
فرنسا: إلغاء انتخاب نائب «تشمل دائرته إسرائيل»
الاهرام المصرية
لليوم الثامن على التوالي.. الاحتلال الإسرائيلي يُواصل محاصرة مدينة أريحا ويصيب مواطنين بالرصاص الحي
رئيس الوزراء الفلسطيني يُحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة ويُطالب بإدانتها ووقفها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا الفلسطينية
الشروق المصرية
إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مفوض أممي: إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات
الغد الأردنية
خوف من مواجهة لم يشهد لها مثيل من سنين
مواجهات مع الاحتلال.. وفعاليات مناهضة للاستيطان بالضفة
هل تملك واشنطن أدوات وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية؟
الشاباك يعتقل فلسطينيين خططا لعملية تفجيرية بحافلات جنود إسرائيليين
هيئة الأسرى الفلسطينيين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان
الشرق القطرية
" ماذا حمل وزير الخارجية الإسرائيلي في حقيبته إلى الخرطوم؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حوار الكباشي: لقاءات التطبيع بين السودان والاحتلال "طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني"
غزة.. إغلاق البحر حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية
تقرير حماية الإنتاج وتشجيع الاستثمار مطالب ضرورية لخفض العجز التجاري
المحررة "البدن": الأسيرات سيجبرن على الدخول في إضراب إذا استمر القمع ضدهن
أجهزة السلطة تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة
مقتل 8 مستوطنين في 457 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي
إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين برام الله
القدس المحلية
إصابات واعتقالات خلال عملية للاحتلال في أريحا
قوات الاحتلال تعتقل شابًا من رام الله
إضراب موظفي "الأونروا" يلقي بظلال قاتمة على الحياة العامة في مخيم بلاطة
كريم" الطفل الشاهد على مجزرة مخيم جنين
النتشة لـ "القدس": الوحدة وصفة الحفاظ والحماية لمؤسسات القدس من الابتلاع والتهويد
إصابة حرجة لشاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة
عائلته مستهدفة.. تمديد اعتقال الأسير يحيى الزبيدي
الحياة الجديدة
الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين عقب محاصرة منزل في عقبة جبر
فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم
الاحتلال يواصل عدوانه الفاشي بحق أبناء شعبنا
مسيرة جماهيرية في طوباس لاستقبال جثمان الشهيد قلالوة
جريدة الأيام
جنود الاحتلال يعدمون شاباً بالرصاص لدى مروره عبر حاجز "حوارة" العسكري
عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة
إشتية يدين القرصنة الجديدة لأموال المقاصة
العلم الفلسطيني مجدّداً بالشيخ جرّاح رغم حظر بن غفير
محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان
بن غفير يهدّد بالاستقالة من حكومة نتنياهو
أكثر من 60 ألف مواطن أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى
وكالة صفا
الكتلة الإسلامية تدعو لإطلاق سراح عضو مجلس طلبة بجامعة بيرزيت
اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة وإصابات بجنين
الوقائي يختطف عضو بمجلس طلبة بيرزيت
بحر: إعلان الخارجية السودانية بشأن التطبيع يتناقض مع إرادة الشعب
فصائل تنعى الشهيد "قلالوة" وتؤكد على تصعيد المقاومة
إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين برام الله
تقرير: 3532 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يناير الماضي
وكالةالرأي الفلسطينية
محدث 6 إصابات برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزل في أريحا
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من رام الله
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
المرور: 24 إصابة في 55 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
"لجنة طوارئ الشتاء" تصدر توجيهات هامة للمنخفض المرتقب
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم من أراضي القدس
فلسطين اليوم
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الوساطة "الأمريكية المصرية" لوقف التصعيد
الكشف عن فيديو لعملية إطلاق النار بمطعم للمستوطنين جنوب أريحا السبت الماضي
بالفيديو : انسحاب تدريجي وجزئي من مخيم عقبة جبر في أريحا
مصرع طفل إثر انهيار رملي شمال القطاع
كهرباء القدس تقطع الكهرباء عن هذه المناطق
سما نيوز
استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية
7 إصابات بينها خطيرة ومحاصرة أحد المنازل بمخيم عقبة جبر بأريحا
العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة
برئاسة الرئيس.. القيادة تعقد اجتماعا لها في رام الله
تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي
بنك أمريكي بارز يحذر من مخاطر الاستثمار في "إسرائيل"
الشرطة البحرية تغلق بحر غزة نظرًا لسوء الأحوال الجوية
عرب 48
"الأسرى يوقفون الخطوات الاحتجاجية بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدارة سجون الاحتلال"
الاحتلال يحاصر منزلا بأريحا: اشتباك وإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص و3 اعتقالات
الاحتلال يقتحم أريحا ومواجهات في مدخل مخيم عقبة جبر
تفاصيل الهجمة التي تعرضت لها أسيرات "الدامون"
هيومن رايتس ووتش": إغلاق منازل الفلسطينيين عقاب جماعي يرقى لجريمة حرب
وكالة وفا
ترشح الموسيقار الفلسطيني نسيم الأطرش لجائزة " ...
الاحتلال يعتقل شابا من الرامة جنوب جنين
(محدث ثان) أريحا: 13 إصابة برصاص الاحتلال بين ...
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- 4 شباط (فبراير)
- 2001م الأهالي في مخيّم جباليا يهاجمون مراكز شرطة وأمن الحكم الذاتي احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الفلسطينيّة على أنصار حركات المقاومة، ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلاميّ.
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- 1997م مصرع ثلاثة وسبعين ضابطا وضابط صف من قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي لدى اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين عسكريتين كانتا في طريقهما للقيام بعملية إنزال خاصة في جنوب لبنان.
- 1994م مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة.
- 1990م مقتل عشرة سياح إسرائيليين قرب العاصمة المصرية القاهرة، انتقاماً لقيام الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994).
- 1986م طائرات "إسرائيلية" تعترض طائرة ليبية وتجبرها على الهبوط في (إسرائيل).
- 1983م انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
- 1978م الموساد الإسرائيلي يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.
- 1971م الرئيس المصري أنور السادات (1918 - 1981) يعلن إمكانية فتح قناة السويس مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، ويعلن مشروع السلام ضمن سلسلة مبادرات إحلال السلام في الشرق الأوسط.