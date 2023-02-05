فوائد زيت الزيتون للبشرة وعلاج الشفاه الجافة والمتشققة فى الشتاء

تشقق الشفاه من المشاكل الشائعة التي تزداد مع موسم الشتاء، وزيت الزيتون له مجموعة من الفوائد الصحية وهو أيضًا طريقة رائعة لعلاج تشقق الشفاه وترطيب البشرة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت الزيتون للبشرة والشفاه الجافة والمتشققة، بحسب موقع "Health".

فوائد زيت الزيتون للبشرة

• يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E ومواد مثل السكوالين والأوليوكانثال التي قد تؤخر الشيخوخة وتعيد تلف الجلد.



• زيت الزيتون غير سام ومقاوم للجراثيم ومقاوم للحساسية.



• يرطب البشرة عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة. يمكنه القضاء على أي مناطق جافة واستعادة إشراق البشرة الشبابي.

• قد يكون زيت الزيتون قادرًا على تقليل آثار الأشعة فوق البنفسجية.

زيت الزيتون للشفاه

إذا قمت بفحص مكونات مرطب الشفاه، ستجد العديد من العلامات التجارية التي تستخدم زيت الزيتون.

يمكنك أيضًا وضع زيت الزيتون مباشرة على شفتيك لتغذيتها. سوف يحمي شفتيك من التلف والتشقق.

لذلك، إذا شعرتِ بجفاف شفتيكِ، ضعي كمية قليلة من زيت الزيتون ليلاً يمكنك أيضًا مزج زيت الزيتون مع السكر لعمل مقشر طبيعي للشفاه. يقشر السكر شفتيك، وينعم السطح ويزيل أي خلايا جلدية جافة أو ميتة.

هل يمكن لزيت الزيتون أن يجعل الشفاه زهرية؟

في حين أن هناك أحمر شفاه وملمع شفاه للحصول على شفاه وردية، يمكنك التقشير للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي.

تقشير الشفاه ضروري لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد بشرتك.

أفضل طريقة لتقشير وتغذية الشفاه هي باستخدام مقشر السكر وزيت الزيتون. استخدميه ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 30 ثانية في كل مرة.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند أيهما أفضل لتشقق الشفاه

زيت جوز الهند مفضل لدى الكثيرين لأنه يضمن نعومة البشرة لكن مقارنة بزيت جوز الهند، فإن زيت الزيتون يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة.

يعتبر زيت جوز الهند أيضًا أثقل من زيت الزيتون ، لذلك قد تعتقد بعض النساء أن الأول ليس خيارًا رائعًا للشفاه لكن الحقيقة هو أن العديد من الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند تساعد في الحفاظ على شفاه ناعمة إنه ضروري للحفاظ على شفتيك رطبة ومرطبة بشكل كافٍ طوال اليوم.



من الواضح أن زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في الحفاظ على شفتيك من التشقق أو الجفاف فقط ضعي القليل من زيت جوز الهند على شفتيك وقومي بتدليكهما. سوف يحسن الدورة الدموية ويزيل الجلد الميت والطبقة الخارجية الجافة لشفتيك.



الحقيقة هي أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند كلاهما خياران جيدان للشفاه بسبب خصائصهما المرطبة كما أنها تقلل من التصبغ مما يساعد على الحصول على شفاه وردية ومتجددة.

