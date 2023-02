يوتيوب يعلن عن ميزة "Go Live Together" لمساعدة المبدعين

أعلن موقع YouTube عن ميزة "Go Live Together" لمنشئي المحتوى، حيث ستساعد هذه الميزة المبدعين على البث المباشر للمحتوى مع مستخدمين آخرين من هواتفهم، وستسمح أيضًا أحدث ميزة تركز على منشئي المحتوى في YouTube للمستخدمين بدعوة ضيف إلى "البث المباشر المشترك" لمقاطع الفيديو.



وقد انتقلت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل إلى تويتر لتقديم الميزة الجديدة التي تستهدف بشكل أساسي منشئي المحتوى، وألمح YouTube أيضًا إلى أن الشركة قد تقدم قريبًا هذه الميزة لمستخدمي سطح المكتب أيضًا.



وتقول التغريدة التي شاركها حساب TeamYouTube: "تقديم Go Live Together ، وهي طريقة جديدة لبدء بث مشترك بسهولة ودعوة ضيف، كل ذلك من هاتفك! يحتاج منشئو المحتوى إلى أكثر من 50 مشتركًا لاستضافة البث المشترك، ولكن يمكن لأي شخص أن يكون كذلك ضيف!."

كيفية استخدام ميزة "Go Live Together"

ستتوفر أحدث ميزة متعلقة بمنشئي المحتوى في YouTube لمستخدمي Android و iOS، وسيظهر خيار "Go Live Together" في قسم "إنشاء" أسفل زر "البث المباشر" في تطبيق YouTube للموبايل، وستسمح منصة بث الفيديو أيضًا للمبدعين بإرسال رابط إلى أي ضيف.



وبصرف النظر عن هذا ، سيتيح موقع YouTube أيضًا لمنشئي المحتوى البث المباشر من هواتفهم في مجموعات البث المباشر المجدولة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة للبث المباشر مباشرة من هواتفهم المحمولة.



علاوة على ذلك ، سيتمكن المبدعون أيضًا من تبديل ضيوفهم في البث المباشر. ولكن يمكن للمستخدمين الحصول على مضيف مشارك واحد فقط في البث المباشر مرة واحدة. سيظهر موجز البث الخاص بالمستخدم الذي بدأ البث المباشر فوق ضيوفه حتى بعد دعوتهم.