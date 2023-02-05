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جوجل يضيف ميزة جديدة بسجل متصفح كروم لمستخدمى أندرويد

05 شباط / فبراير 2023 08:55

جوجل يضيف ميزة جديدة بسجل متصفح كروم لمستخدمى أندرويد
جوجل يضيف ميزة جديدة بسجل متصفح كروم لمستخدمى أندرويد

تواصل جوجل عملاق التكنولوجيا إضافة ميزات جديدة إلى منصة كروم لتحسين تجربة المستخدم، منها تمكين المستخدمين من إزالة سجل حساباتهم حتى آخر 15 دقيقة على تطبيق جوجل، كما لا يسمح الخيار للمستخدمين بحذف سجل البحث فحسب، بل يساعد المستخدمين أيضًا فى إزالة نشاط الحساب الآخر على الفور، تهدف هذه الميزة أيضًا إلى إنقاذ المستخدمين من متاعب البحث فى إعدادات حساباتهم لحذف سجل التصفح.

وفقًا لتقرير صادر عنChromeStory ، قد تضيف جوجل هذه الميزة إلى تطبيق كروم على أندرويد.

 ستسهل ميزة جوجل كروم هذه على مستخدمى أندرويد حذف سجل التصفح الخاص بهم.

من المحتمل أن تتم إضافة خيار جديد لحذف سجل التصفح حتى آخر 15 دقيقة إلى تطبيق أندرويد على كروم مع التحديث القادم.

كيف تخطط جوجل لإضافة هذا الخيار؟
وفقًا للتقرير أضافت جوجل علمًا جديدًا إلى تطبيق كروم على أندرويد، يشير التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العلامة توفر خيارًا لمساعدة المستخدمين على إزالة بيانات التصفح فقط أو نشاط الحساب أو كليهما.

ومع ذلك يذكر التقرير أن الخيار سيظهر فى قائمة تجاوز النقاط الثلاث فى  كروم.

لم يذكر التقرير أيضًا متى يُرجح طرح هذه الميزة، ومع ذلك سيساعد هذا الخيار العملى المستخدمين أثناء التصفح الحساس.

لم يوضح التقرير أيضًا ما إذا كان هذا الخيار سيظهر لاحقًا فى كروم لنظام iOS أو سطح المكتب.

قد يسمح جوجل كروم للمستخدمين قريبًا بترجمة النص داخل الصور

وفقا لبعض تقارير تعمل جوجل على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على ترجمة النص بسهولة داخل الصور فى كروم هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وليست متوفرة فى Chrome Beta أو Canary. يسمح جوجل كروم بالفعل للمستخدمين بترجمة صفحات الويب بالكامل.

 لهذا يمكن للمستخدمين تحديد خيار "الترجمة" عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب أو عن طريق النقر على زر القائمة على الهاتف المحمول.

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