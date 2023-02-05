النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454) الأحد 5/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

صحة” غزة: 40% من مرضى السرطان محرومون من العلاج خارج القطاع

أمين عام “الجهاد الإسلامي” في القاهرة لبحث الوضع الفلسطيني

السلطة الفلسطينية تدفع رواتب منقوصة للعام الثاني على التوالي

قاسم: تمدد حالة الفعل المقاوم بالضفة يؤكد أن الثورة ستستمر

أخبار إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض “طائرة صغيرة” في أجواء غزة- (فيديو)

نتنياهو يرفض انتقادات بلينكن للخطة القضائية

القناة 12 العبرية: جيش الاحتلال يدرس الهجوم على غزة بحجة اعتراض طائرة مسيرة

روسيا بعد تهديدات .. إسرائيل تقدم طلبا للقاء بين وزير خارجيتها وزيلينسكي

نتيناهو يتهم وزير الخارجية الأمريكي بـ«تدخل سافر وغبي» في شؤون إسرائيل

مع تزايد الانقسام الداخلي.. استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يتوقعون اندلاع حرب أهلية

اخبار دولية

أخبار عربية

رئيس النواب الأردني: موقفنا ثابت وصلب من القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس واللاجئون

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

اعتقال 6 فلسطينيين وإصابة 13 بعد محاصرة الاحتلال لمنزل في أريحا- (فيديوهات)

صحة” غزة: 40% من مرضى السرطان محرومون من العلاج خارج القطاع

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتقال مطلوبين بأريحا

السلطة الفلسطينية تدفع رواتب منقوصة للعام الثاني على التوالي

إصابة 13 فلسطينياً في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار أريحا لليوم الثامن على التوالي

منظمة التحرير الفلسطينية: القيادة رفضت الضغوط التي مورست عليها للتراجع عن قراراتها

الشروق المصرية

رئيس النواب الأردني: موقفنا ثابت وصلب من القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس واللاجئين

إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة ويطالب بإدانها ووقفها

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إصابة مواطن عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب طولكرم

الاحتلال يصيب مواطنتين ويعتقل مواطناً ونجله من القدس

محدث| الاحتلال يعتدي على عائلة ويعتقل اثنين من أفرادها عند حاجز قلنديا

نقابة المحامين" تعلق العمل أمام المحاكم غداً الأحد

وزارة التربية": دوام المدارس كالمعتاد

وزيرة السياحة: على الاحتلال الالتزام بالمواثيق الدولية لحماية المواقع الأثرية الواقعه تحت سيطرته

الحياة الجديدة

رئيس سلطة الطاقة لـ "الحياة الجديدة": استراتيجيتنا للأعوام (2023-2030) تقوم على ترشيد الاستهلاك.. وقطاع الطاقة عبء على الحكومة

تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في القدس

الاحتلال يعتدي على عائلة ويعتقل اثنين من أفرادها عند حاجز قلنديا

إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

"شؤون اللاجئين" و"جايكا" تطلقان مشروع تحسين مخيم دير عمار غرب رام الله

وفد وزاري يتفقد المواقع الأثرية في سبسطية

جريدة الأيام

13 إصابة خلال اقتحام مخيم عقبة جبر الاحتلال يفشل في اعتقال شابين مطاردين

إدارة سجن النقب تفرض عزلاً جماعياً على 68 أسيراً

تشييع حاشد للشهيد قلالوة

بن غفير يلوّح بتقديم استقالته مطالباً بتشديد السياسات ضد الفلسطينيين

إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

قناة عبرية تكشف عن خطة نتنياهو إغراق الضفة بأنفاق تحت الأرض

قلق نسائي إسرائيلي من خطة بن غفير لتسهيل حمل السلاح

تقرير فرنسي: إسرائيل حددت 3 آلاف هدف عسكري في إيران

وكالة صفا

فلسطين اليوم

تفاصيل اعتقال الشيخ خضر عدنان

سما نيوز

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

عرب 48

طيار إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال نتنياهو

شعفاط: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد علي

سجن "النقب": تواصل عزل 68 أسيرا وتجريدهم من احتياجاتهم الأساسية

جنين: تشييع الشهيد قلالوة ودعوات لوضع حد لجرائم الاحتلال

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة بني نعيم شرق ال ...

الاحتلال يعتدي على عائلة ويعتقل اثنين من أفرا ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 5 شباط (فبراير)

ý 2004م عناصر من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائيّ تقتحم مقرّ الشرطة الفلسطينيّة وتشتبك معها وتعتدي على غازي الجبالي وتقتل شرطيّاً وتصيب 10 آخرين بجراح.

ý 2003م وزير الداخليّة الإسرائيلي "لنداو" يجدّد إغلاق "بيت الشرق" التابع للسلطة الفلسطينيّة في القدس المحتلة، لمدّة 6 شهور أخرى.

ý 1994م مصرع فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي.

ý 1991م الطيران الإسرائيلي يشن غارات وحشية على جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى وسبعة وعشرين جريحا لبنانيا وفلسطينيا.

ý 1983م انفجار سيارة ملغومة خارج بناية مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير في بيروت أسفر عن مقتل 20 وجرح 136 وتدمير مركز الأبحاث وحرق محتوياته بتخطيط من إسرائيل.

ý 1980م مجلس الشعب (البرلمان) المصري ينهي المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بطلب من الرئيس أنور السادات (1918 - 1981).

ý 1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.

ý 1915م مذكرة هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وتضمنت إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين.