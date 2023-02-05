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تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف نتيجة إطلاق نار من القطاع

05 شباط / فبراير 2023 08:18

هروب المستوطنين بعد اطلاق صفارات الإنذار - أرشيف
هروب المستوطنين بعد اطلاق صفارات الإنذار - أرشيف

غزة - وكالة الرأي :

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في مستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلة لدى الاحتلال إنه تم ورود تقارير عن "إطلاق نيران رشاشات ثقيلة" من القطاع المحاصر أدى إلى تفعيل الإنذارات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أنه "تم تفعيل إنذارات في مدينة ‘سديروت‘ ومنطقة ‘غلاف غزة‘ نتيجة إطلاق نار ليس صاروخيًا من قطاع غزة".

 وفي وقت سابق، أفيد بأن صافرات الإنذار دوت في "غابيم" وكلية "سابير" و"سديروت" و"إيفيم" و"نير عام" و"أور هنر".

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية أن امراة في الثلاثينات من عمرها، أصيبت بـ"الهلع" لدى سماعها صافرات الإنذار في "سديروت".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة أحد الأشخاص في "سديروت" أثناء هروبه للاختباء بعد سماع صفارات الإنذار،

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