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الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس في أريحا

06 شباط / فبراير 2023 08:18

الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس في أريحا
الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس في أريحا

أريحا - وكالة الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، اغتياله خلية تابعة لحركة حماس في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا جديدًا بالمخيم، وتمكنت من الوصول إلى شقة سكنية كان يتحصن بداخلها اثنين من المسلحين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب مفرق ألموغ يوم السبت قبل الماضي، قبل أن يتعطل سلاحهما، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهما.

وبين أنه تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مسلحين آخرين وتم تصفيتهم.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم نقل إصابتين من المخيم، إحداها في الرأس، وإصابة ثالث اعتقل مصابًا من قبل جيش الاحتلال.

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