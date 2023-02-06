وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تستلم قطعة أرض لبناء مسجد (خديجة) بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية عقبة جبر وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: رد المقاومة على جريمة الاحتلال في أريحا قادم وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يؤكد على حماية الرياضة وعدم الانجرار للتعصب الجماهيري وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 7 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب غزة تصعيد خطير وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يبارك خروج الميغا ستار محمد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تخفق على أرضها والسنغال تجمع اللقبين القاريين وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة قتلى الاحتلال جراء العمليات خلال يناير الماضي
أخبار » الأسرة و المجتمع

طرق الوقاية من هشاشة العظام

06 شباط / فبراير 2023 08:41

طرق الوقاية من هشاشة العظام
طرق الوقاية من هشاشة العظام

وصفت الدكتورة تاتيانا شابوفالنكو مرض هشاشة العظام بـ "الوباء الصامت".

وتضيف في برنامج تلفزيوني، ليس لأنه يتطور دون أعراض، بل لأن الكثيرين يعتبرون هشاشة العظام نتيجة حتمية للشيخوخة، لذلك لا يتخذون التدابير اللازمة للوقاية منه. مع أن هناك طرقا عديدة لمنع تطوره.

وهشاشة العظام مرض مزمن يصيب الهيكل العظمي، يؤدي إلى تخفيض كتلة العظام واختلال بنية النسيج العظمي، ما يسبب حدوث الكسور.

والنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهشاشة العظام في سن اليأس عندما ينخفض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم.

ووفقا لها يجب لمنع الإصابة بهشاشة العظام اتباع نمط حياة صحي. ويجب أن نعلم أن الكحول والملح والنيكوتين والكافيين تساهم في تسرب الكالسيوم من العظام. وهذا يعني أن أسلوب الحياة النشط والنظام الغذائي الصحي هما أساس العظام القوية والصحية. لذلك تنصح بإضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي.

وتضيف، للوقاية من هشاشة العظام يوصي الأطباء بتناول الكالسيوم وممارسة نشاط بدني مكثف. وبالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة مستوى فيتامين D في الجسم.

المصدر: فيستي. رو

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفدًا رفيعًا من جمعية السلامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟