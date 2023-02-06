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الاحتلال يستعد لهدم بناية في القدس وتهجير أكثر من 100 شخص

06 شباط / فبراير 2023 08:49

البناية المهددة بالهدم
البناية المهددة بالهدم

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لهدم بناية تضم 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين أمنيين يحذرون من أن الإقدام على هدم البناية في وادي قدوم قد يؤدي إلى جولة تصعيد في القدس المحتلة، وسط معارضة دولية لهدم المبنى الذي سيؤدي إلى تهجير نحو 74 مقدسيًا، بينهم 42 طفلًا.

وذكرت أن ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات"، مرجحة أن يتم تنفيذ عملية الهدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.

والسبت، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، نحو مئة شخص من القاطنين في الشقق السكنية في البناية، عزمها هدمها، علما بأن البلدية كانت قد أخطرت السكان في كانون الأول/ ديسمير الماضي، بقرار هدم البناية بزعم "البناء غير المرخص"، وتأجلت عملية الهدم في ظل الضغوط الدولية.

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