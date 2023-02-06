حصيلة قتلى الاحتلال جراء العمليات خلال يناير الماضي

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

نشرت منظمة إسرائيلية مختصة في علاج الجرحى المستوطنين احصائيات عمليات نفذها الفلسطينيون ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى.

وقالت إن العمليات أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة 38 آخرون خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقاً لإحصائية لمنظمة "إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية" إن سبعة إسرائيليين قتلوا في عملية إطلاق نار بمدينة القدس، بينما أصيب ثمانية وثلاثون آخرون في عمليات مختلفة في القدس والضفة الغربية ما بين إطلاق نار ورشق بالحجارة.

وسجلت الإحصائية خلال الشهر الماضي إصابة 10 مستوطنين في 352 عملية رشق بالحجارة، و20عملية إطلاق نار و 94 عملية إلقاء زجاجات حارقة.

وبحسب الإحصائية، شهدت مدينة القدس عمليتي إطلاق نار أدت لمقتل سبعة مستوطنين وإصابة خمسة آخرين، إضافة لمحاولة طعن لم يسجل خلالها إصابات.

ورصدت المنظمة إصابة ثلاثين مستوطناً في الضفة الغربية بينهم 10 إصابات بجراح طفيفة ضمت 5 جنود، وأربعة حالات هلع، كما شملت أربعة إصابات في عملية إطلاق نار.

ومن بين الإصابات، جنديان بجيش الاحتلال جراء إلقاء قنبلة محلية الصنع، وآخر بجراح متوسطة خلال عملية طعن.