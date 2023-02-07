الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا بالضفة غالبيتهم من جنين

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 27 مواطنا من عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين بجنين، طالت 19 مواطنًا.

وأضافت المصادر، أن المعتقلين هم: عبد الرحمن أحمد خلوف، ومصطفى عبد الحميد سلامة، وشادي سامي غنيم وهو شقيق الشهيدين نور ومحمد غنيم، ورامي محمد غانم، وعبد الله لطفي خلف، ومحمد نضال شلاميش، ومحمد سليمان محامدة، ومحمد مروان جواد، ومحمد يوسف خلوف، وإبراهيم أحمد عبيدي، وأحمد أبو شادوف، ونديم محمود عتيق، ويزيد محمود عتيق، ومحمد باسم خلوف، وعمرو باسم خلوف، ومحمد أحمد خلف، وحاتم خالد خلوف، وأحمد محمد غانم، ومحمد عيد صباح، كما تم احتجاز أربعة شبان لساعات بعد اقتيادهم إلى معسكر سالم واستجوابهم، وهم: جهاد علي، ومحمود عمر، وناصر لطفي خلوف، وهاني محمد غانم.

وفي مخيم عسكر بمدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: عاصم بشكار، وعنان بشكار، وشادي بشكار، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

أما في مخيم قلنديا شمال القدس، فقد اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين وهم: علاء الشوعاني، وحسن مناصرة، وعلاء مناصرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي (45 عامًا)، والشاب عكرمة نوفل (32 عامًا) من قرية حجة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.