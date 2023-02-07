أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

17:37مبادرة لتوفير أشتال لعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟