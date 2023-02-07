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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

07 شباط / فبراير 2023 08:40

غزة - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل

الدينار الأردني: 4.90 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.73 شيكل

الجنيه المصري: 0.12 شيكل

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