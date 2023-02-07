أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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07 شباط / فبراير 2023 08:40
غزة - وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل
الدينار الأردني: 4.90 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.73 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل
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