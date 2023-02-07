4 أطعمة ترفع هرمون السعادة لديك ..تعرف عليها

التغذية تلعب دورًا مهمًا في مزاجك، غالبًا ما يعاني الناس من تقلبات مزاجية ويعتقدون أنه يمكن علاجها، لكن في بعض الأحيان، قد يكون سبب التقلبات المزاجية هو الطعام الذي تأكله، فتناول الكثير من الوجبات السريعة أو الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، فإننا نشعر بتغير في مزاجنا، وإذا أكلنا طعامًا صحيًا، ومارسنا الرياضة جيدًا وحصلنا على قسط كافٍ من الراحة، فإن التأثير سيظهر على مزاجنا، وإليك 4 أطعمة ونصائح اقترحها الخبراء للتعامل مع تقلبات المزاج، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

وقالت خبيرة التغذية الهنديةNmami Agarwal ، إن تقلبات المزاج قد لا تكون مجرد متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، يمكن أن تكون بسبب التغذية أيضًا.

وأضافت أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب الحالة المزاجية السيئة ليس فقط بسبب الهرمونات ولكن بسبب نقص الطعام الجيد، اقترحت بعض الأطعمة والنصائح الغذائية التي يمكن استخدامها لمعالجة التقلبات المزاجية وإعطاء دفعة للمزاج يتم ذلك عن طريق الأطعمة التي تنظم الهرمونات وتسهل إفراز الهرمونات السعيدة في الجسم.

إليك 4 أطعمة ونصائح اقترحها الخبراء للتعامل مع تقلبات المزاج:



1- السبانخ

نعلم جميعًا أن السبانخ قوة من العناصر الغذائية، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعد في رفع الحالة المزاجية أيضًا، تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء على الحديد والمغنيسيوم وعناصر أخرى تعمل معًا كجرعات مضادة للاكتئاب في الجسم.

2- الأطعمة المخمرة

هناك رابط جوهري بين أمعائنا وعقولنا في الواقع، وتسمى القناة الهضمية بالعقل الثاني، ولرفع الحالة المزاجية قم بإضافة أطعمة مثل الزبادي إلى النظام الغذائي، فالمواد الغذائية مثل الزبادي والكيوي هي بروبيوتيك تعمل بشكل رائع في القناة الهضمية وتساعد في النهاية على رفع الحالة المزاجية.

3- البروتين

البروتين هو لبنة في الجسم ويثبت أيضًا أنه مفيد لمن يراقبون أوزانهم، لكن الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين يمكن أن تعمل كناقلات عصبية ، والتي قد تساعد في رفع الحالة المزاجية وفقًا لأخصائي التغذية.

4- مضادات الأكسدة

يمكن أن تكون مضادات الأكسدة الموجودة في التوت والفراولة مفيدة أيضًا للمزاج، يجب إضافتها إلى النظام الغذائي لمعالجة تقلبات المزاج وتعزيز هرمونات السعادة.