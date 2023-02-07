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حديقة تقدم للحيوانات مثلجات بنكهة الدم

07 شباط / فبراير 2023 09:22

منوعات
منوعات

وصلت درجات الحرارة في ريو دي جانيرو إلى خمسين درجة مئوية في بعض الأيام بالآونة الأخيرة، ما دفع السكان إلى الاسترخاء في مياه المحيط الأطلسي، بينما قدمت حديقة الحيوانات في المدينة خيارا "غريبا" لمواجهة الحر.

ولجأ القائمون على حديقة الحيوانات بالمدينة لتقديم "آيس كريم" بنكهات الدجاج واللحوم المفرومة ودم الأبقار.

وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مارينا مورايس، عالمة الأحياء في حديقة الحيوانات بريو دي جانيرو، "هذا جزء من برنامجنا للرفاهية. لدينا الكثير من الأنشطة لتضمين شيء مختلف في روتينهم".

وأضافت مورايس: "نقدم المثلجات بالفواكه بمذاقها الحلو وألوانها المبهجة. ويمكن للحيوانات التي تتغذى على الأعشاب أن تتذوق اللفت واليقطين والجزر".

وتجلب المثلجات الراحة للحيوانات، والتي تأخذ وقتها في أكلها، كما أن طقوس التغذية هذه تمثل مشهدا جديدا للزائرين، حيث قالت المحامية لورينا لوبيز، التي كانت مع زوجها وأطفالها في زيارة للحديقة: "هذه فكرة رائعة لأن الحرارة شديدة، والأجواء رطبة للغاية. نحن نتعرق بالرغم من عدم وجود الشمس. أعتقد أنه من الرائع أن تحصل الحيوانات هنا على المثلجات".

وبدا أطفال كثيرون مفتونين بهذه الطريقة في الأكل، وعبروا عن دهشتهم عندما اكتشفوا مكونات النكهات، والتي تختلف باختلاف الأنواع.

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