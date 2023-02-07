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وفاة عائلة غزِية من 7 أفراد جراء الزلزال في تركيا

07 شباط / فبراير 2023 09:40

صورة لأفراد العائلة
صورة لأفراد العائلة

وكالة الرأي - وكالات :

أعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد في مدينة انطاكيا التركية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب، وجنوب شرق تركيا، وشمال سوريا، فجر اليوم.

وأكد السفير مصطفى توفر انباء أولية عن وفاة عدد آخر من المواطنين في انطاكيا جاري متابعتها، مع صعوبة الاتصال مع المدينة، ما يعني ان ارقام الضحايا مرشحة للارتفاع.

وبين أن الضحايا (عبد الكريم ابو جلهوم وعائلته) هم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.

وكان سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22، حيث تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.

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