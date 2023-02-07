النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456) الثلاثاء 7/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

الحكومة الفلسطينية: ارتفاع قياسي بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنشآت بالضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى الجهود الدولية لوقف “التصعيد” في الأراضي الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

قناة عبرية: مخاوف من تصعيد دفعت لتأجيل هدم المبنى الفلسطيني بالقدس

قناة 12: عباس أمر الأمن بمواصلة منع عمليات المقاومة في الضفة

إصابة 9 إسرائيليين جراء حريق وسط فلسطين المحتلة

نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: بعثة مشتركة من تل أبيب تتوجه إلى تركيا لتقديم المساعدة

اخبار دولية

المخابرات الأمريكية": الفلسطينيون يعيشون الظروف التي سبقت الانتفاضة الثانية

أخبار عربية

إقفال يعم لبنان بسبب الهزة والعواصف.. ولا أضرار في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يقر خطة لتسليح تنظيم “تدفيع الثمن” ويصادق على تدشين مستعمرة في أراضي كفر عقب وإعادة إحياء مستوطنة مطار قلنديا

مجزرة في أريحا: 5 شهداء من خلية مقاومة محسوبة على حماس وحالة من الغضب الشعبي والرسمي- (فيديو وصور)

إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا الزلزال

مقتل 22 فلسطينيا في زلزال سوريا

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

رسائل من فلسطين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية

الشروق المصرية

فلسطين تبعث برسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وسائل إعلام: محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين

الرئيس الفلسطيني يوجه بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا

الغد الأردنية

يوم فلسطيني دام.. 5 شهداء في جريمة للاحتلال بمخيم “عقبة جبر”

الشرق القطرية

" الرئاسة الفلسطينية: جريمة قوات الاحتلال في أريحا تحد للجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

أبو بكر يطالب بتحرك دولي فوري لوقف الاعتقالات

وفد "الجهاد الإسلامي" يختتم زيارته للقاهرة

بركات لـ "القدس" : المطالبة بالضرائب على كنيسة وبيت الضيافة بالنوتردام ملاحقة سياسية متكررة

وفاة عائلة غزِية من 7 أفراد في انطاكيا التركية جراء الزلزال

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الشرطة تقبض على شخص إبتز صديقه في الخليل

الحياة الجديدة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في برقين طالت 19مواطنا

31 دبلوماسيا في "الخارجية" يؤدون اليمين كدبلوماسيين لفلسطين

الشرطة تهيب بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

"التربية" تقرر تعطيل الدوام في المدارس غدا نظرا للحالة الجوية السائدة

الاحتلال يقتحم قسم الأشبال في سجن "الدامون" ويعتدي على من فيه

جريدة الأيام

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

الزلزال المدمر: أكثر من 3700 قتيل و17 ألف جريح وانهيار آلاف المباني في سورية...

وفاة عائلة من سكان القطاع في زلزال تركيا

مصرع 22 من اللاجئين الفلسطينيين في زلزال سورية

مواجهات عنيفة في بيت أمر وبيت ريما وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار في مردا

المنخفض يضرب بقوة ويشتد اليوم و"التربية" تقرر تعطيل دوام المدارس

مستوطن أحرق مسجداً يصبح عضو كنيست

القدس: بلدية الاحتلال تحجز على حسابات فندق "نوتردام"

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

عشرات المعتقلين بالضفة والقدس واشتباكات في برقين

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بالزلزال في سورية وتركيا إلى 29

تعطيل الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء

إدارة سجن "الدامون" تقتحم قسم الأشبال وتعتدي عليهم

وكالة وفا

ما يرفع الحصيلة إلى 41: مصرع 19 لاجئًا من أبن ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 7 شباط (فبراير)

ý 2004م طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة المجاهد عبد العزيز الشامي والذي تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات كان آخرها مقتل 3 جنود في نتساريم في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.

ý 1995م السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن إقامة محكمة أمن الدولة مما أثار احتجاجات واسعة.

ý 1994م حكومة إسحاق رابين (1922م- 1995) تزيد ميزانية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360 مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993.

ý 1957م إسرائيل تكمل انسحابها الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر وبعد أن ارتكب فيه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ý 1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.

ý 1947م على هامش المفاوضات الجارية مع اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية في لندن، قدم وزير الخارجية العمالي البريطاني بيفن مشروعه الذي يعترف فيه بفشل بريطانيا، في محاولة خالق تعاون فلسطيني يهودي.

ý 1951م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وذلك في قرية شرقات التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس وقامت هذه القوات بنسف عدة بيوت واستشهد على إثر العملية 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.