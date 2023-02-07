دعوات فلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

دعا نشطاء مقدسيون، إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس.

وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة تكثيف الرباط والحشد في الأقصى خلال وقتي الضحى والظهر.

وشددت على أهمية تلبية نداء الأقصى تزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين، وأدائهم طقوساً تلمودية غير مسبوقة داخل باحاته.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.