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جراء الزلزال

الخارجية: أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين

07 شباط / فبراير 2023 05:12

رام الله - وكالة الرأي:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين مفقودين تحت أنقاض الزلازل في سوريا وتركيا.

وأوضحت الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 57 ضحية.

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