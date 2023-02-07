الخارجية: أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين

رام الله - وكالة الرأي:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين مفقودين تحت أنقاض الزلازل في سوريا وتركيا.

وأوضحت الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 57 ضحية.