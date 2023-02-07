الخارجية: أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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جراء الزلزال
07 شباط / فبراير 2023 05:12
رام الله - وكالة الرأي:
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أعمال البحث مستمرة عن 7 فلسطينيين مفقودين تحت أنقاض الزلازل في سوريا وتركيا.
وأوضحت الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 57 ضحية.
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