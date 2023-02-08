أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 شباط / فبراير 2023 08:05
رام الله - وكالة الرأي:
شهدت أسعار العملات في فلسطين اليوم استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.
سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.90 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.72 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.11 شيكل
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