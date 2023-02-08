أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم

13:35المواصلات تناقش عدة قضايا مع نقابة مستوردي المركبات

14:34الشرطة المجتمعية برفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 12 ألف دولار

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