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أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم

08 شباط / فبراير 2023 08:05

رام الله - وكالة الرأي

شهدت أسعار العملات في فلسطين اليوم استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.90 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.72 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.11 شيكل

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